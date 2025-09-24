KPP Pratama Cilacap admite la socialización de Coretax para los empleados

Banyumas (Antara) – Oficina de Impuestos (KPP) Pratama Cilacap, Java Central (Java central), ofrece un apoyo total para las actividades de socialización y activación de la solicitud Coretax para los empleados de la empresa realizados por Pt Ethos Creative Indonesia.

En la socialización y activación de Coretax para empleados en Ethos Digital Valley, Karanggintung Village, Distrito de Sumbang, Banyumas Regency, Central Java, miércoles, jefe de Cilacap KPP Mohamad Teguh Prasety, aprobó los esfuerzos de estas actividades.

«Este evento es extraordinario, porque la compañía presta atención a sus empleados. El impuesto en Indonesia está regulado en la Constitución de 1945, Artículo 23, que el impuesto es uno de los elementos del financiamiento estatal», dijo.

Dijo que el sistema fiscal ahora había experimentado desarrollos a través de Coretax.

En el sistema anterior, dijo, la aplicación utilizada solo pudo mostrar una letra de notificación (SPT).

«Pero Coretax es mucho más complejo, más detallado y amplio en los informes», dijo Teguh.

En esta ocasión, el presidente de Creative Ethos Indonesia Mukit Hendrayatno enfatizó la importancia de la dedicación de la Compañía para mantener un equilibrio entre el desempeño comercial, la lealtad del cliente, el bien de los empleados, las contribuciones fiscales.

«Observar nuestra conciencia para retener muchas cosas, que van desde el desempeño comercial, la lealtad del cliente, los empleados, los agricultores, los agricultores, incluido el pago de impuestos. Por lo tanto, tratamos de mantener a todos los interesados ​​en comunicación integrada», dijo, quien también es propietario de Pt Tresno Jamu Indonesia, Cilacap.

Es por eso que funciona junto con la Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas (BPOM) sobre la educación superior para presentar productos que tienen un buen valor económico

En este caso, su partido tiene un espíritu de cambio a través del principio de los «creadores creativos» que enfatiza la cooperación entre el sector.

«Hoy estamos hablando de Coretax ¿Qué es, qué obligaciones son, por qué tenemos que pagar impuestos, explicar todo más tarde? Trabajemos juntos para asumir varios desafíos, fieles al valor de la excelencia, podemos construir organizaciones comerciales superiores y países fuertes», dijo Mukit.

Mientras tanto, el presidente del presidente de Creative Ethos Indonesia, afortunado, Hatreztyo espera que la actividad pueda obtener una visión más profunda del interés del impuesto.

Debido a esta socialización, su partido espera que la sinergia pueda establecerse con diferentes partidos, así como promover la conciencia fiscal como una parte importante de la construcción de la nación.

«Esperemos que este evento pueda garantizar que los amigos entiendan qué es el impuesto. Como ha dicho Pak Mukit, Synergy es la clave», dijo Lucky.