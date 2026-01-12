KPK: Yaqut es sospechoso porque la cuota del Hajj no cumplía con las disposiciones

Yakarta (ANTARA) – La Comisión de Erradicación de la Corrupción ha declarado al ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas sospechoso en el presunto caso de corrupción en el establecimiento de cuotas y la organización de la peregrinación Hajj en el Ministerio de Religión para 2023-2024, ya que la distribución de 20.000 cuotas adicionales de Hajj no cumplió con las disposiciones.

«Ya hay leyes, ya hay reglas, pero luego el entonces Ministro de Religión, el hermano YCQ (Yaqut Cholil Qoumas), lo dividió en 50 por ciento-50 por ciento o 10.000-10.000. Eso, por supuesto, no está de acuerdo con la ley existente. Ese es el punto de partida, la división es así, es decir, 10.000-10.000», dijo el diputado interino de aplicación de la ley. y la ejecución de Asep Guntur Rahayu por el Comité para la Erradicación de la Corrupción en un comunicado confirmado en Yakarta el lunes.

La regulación a la que se refiere Asep es el artículo 64 de la Ley Número 8 de 2019 sobre la Implementación de la Peregrinación del Hajj y la Umrah, que establece la cuota especial del Hajj en el 8 por ciento, mientras que la cuota regular del Hajj es del 92 por ciento.

Asep recordó que el gobierno indonesio obtuvo la cuota adicional del hajj de 20.000 del gobierno de Arabia Saudita porque Joko Widodo, entonces Presidente de la República de Indonesia, informó a Mohammed bin Salman, como Primer Ministro de Arabia Saudita, sobre la larga fila de potenciales peregrinos indonesios al hajj que querían ir a Tierra Santa, teniendo incluso que esperar en fila hasta 47 años.

«La cuota, los 20.000, fue dada por el gobierno de Arabia Saudita a la República de Indonesia, no a individuos, ni al Ministro de Religión, ni a nadie. Sino al país, en nombre del país y luego para ser utilizada por el pueblo de Indonesia», dijo.

Mientras tanto, Asep explicó que Ishfah Abidal Aziz (IAA), alias Gus Alex, como personal especial de Yaqut, era sospechoso porque desempeñó un papel en la distribución de cuotas adicionales del Hajj que no cumplían con las disposiciones.

«También descubrimos a partir de estos procesos en esta investigación que se devolvió un flujo de dinero, retrocesoetc. allí. «Así que ese es el papel que encontramos generalmente», dijo.

Anteriormente, el 9 de agosto de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción anunció que había comenzado a investigar el caso de las cuotas del Hajj.

El 11 de agosto de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción anunció un cálculo inicial de pérdidas estatales en este caso superiores a 1 billón de IDR, e impidió a tres personas viajar al extranjero en los próximos seis meses.

A quienes se les impidió asistir fueron el ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex como ex miembro del personal especial durante la era del Ministro de Religión Yaqut Cholil, y Fuad Hasan Masyhur como propietario de la agencia organizadora Hajj Maktour.

El KPK anunció el 9 de enero de 2026 que dos de las tres personas impedidas eran sospechosas en el presunto caso de corrupción de cuotas de Hajj, a saber, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) e Ishfah Abidal Aziz (IAA).

Además de ser tratado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción, el Comité Especial de Investigaciones sobre los Derechos del Hajj de la RPD RI también declaró anteriormente que había encontrado una serie de irregularidades en la realización de la peregrinación Hajj de 2024.

El principal punto planteado por el comité especial fue la división de las cuotas en 50 a 50 de la asignación de 20.000 cuotas adicionales por parte del Gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión distribuyó una cuota adicional de 10.000 para el hajj regular y 10.000 para el hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la Ley Número 8 de 2019 sobre la Implementación de la Peregrinación Hajj y Umrah.

