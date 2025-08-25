KPK verifica a Sudewo el 27 de agosto

JAKARTA (Antara) – La Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) dijo que el Regente Pati, Central Java, Sudewo (SDW) estaba dispuesto a cumplir las llamadas de la agencia para ser examinados como testigo el 27 de agosto de 2025.

«Dijo que estaba dispuesto a participar el 27 de agosto de 2025», dijo el lunes el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, a periodistas en Yakarta.

Budi explicó que Sudewo estaba dispuesto a estar presente como testigo del presunto soborno y el mantenimiento de la línea ferroviaria dentro del Ferrocarril General (DJKA) del Ministerio de Transporte (Kemenhub) para el Proyecto de Desarrollo del Ferrocarril Doble de Kadipo-Kalioso, después del viernes).

«Anteriormente, la persona involucrada no estaba presente sobre la base del hecho de que había actividades planificadas», explicó.

El nombre de Sudewo fue publicado en la audiencia con el sospechoso como jefe del Centro de Ingeniería Ferroviaria Central de Java (BTP) por Putu Sumarjaya y funcionarios del despliegue central de Java Bernard Hasibuan en el Tribunal de Corrupción Semarang, 9 de noviembre de 2023.

Durante el proceso se dijo que el KPK ha incautado el dinero de Sudewo alrededor de Rp3 mil millones. El fiscal de KPK mostró pruebas de fotos de efectivo en cupuras de Rupia y monedas extrañas que fueron incautadas de la Casa Sudewo.

Sudewo, sin embargo, negó esto. También negó haber recibido RP720 millones transferidos por PT Istana Putra Agung, y Rp500 millones de Bernard Hasibuan a través de su personal llamado Nur Widayat.