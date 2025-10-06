KPK pide a la Junta de Síndicos de Gaphura con respecto al caso de cuota Hajj

JAKARTA (Antara) – La Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) lloró el Consejo de Síndicos de Hajj, Umrah y Halal Nusantara Turismo (Gaphura) Muharom Ahmad (MA) como testigo de la supuesta corrupción de la peregrinación del ministro del Ministro y Organización.

«El examen en nombre de la Corte Suprema, la Junta de Síndicos de Gaphura», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, cuando fue confirmado en Yakarta el lunes.

Budi dijo que la investigación de los testigos tuvo lugar en el edificio Rojo y Blanco de KPK, Yakarta.

Anteriormente, el KPK anunció una investigación sobre presuntos casos de corrupción al determinar la cuota y la organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio del KPK después de solicitar información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se comunicó con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras del estado en la tienda de cotizaciones Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció el primer cálculo de la pérdida del estado en el caso más de RP1 billones y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión Yaqut Cholil Qoumas.

El 18 de septiembre de 2025, el KPK sospechaba que no menos de 13 asociaciones y 400 agencias de viajes Hajj estaban involucradas en el caso.

Además de ser tratado por el KPK, el Comité Especial para el Cuestionario de Hajj del Parlamento Indonesio también declaró anteriormente que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación de Hajj 2024.

El punto más importante que enfatiza el comité especial se comparó con la distribución de las 50 cuotas con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno árabe saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión distribuyó una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el Artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que controla un cotizador especial del ocho por ciento, mientras que el 92 por ciento para el cotizador de Hajj regular.

