KPK: la pérdida del estado en el caso Hajj -quota alcanzará un billón de rp1 estimado

Yakarta (Antara): la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) dio a conocer el cálculo inicial de las pérdidas estatales en el presunto caso de corrupción al determinar la cuota y la organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024 en 2023-2024 más que RP1 Trillion.

«En este caso, el primer cálculo de la supuesta pérdida de su país fue más de RP1 billones», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el KPK Red and White Building, Yakarta, el lunes.

Budi explicó que el cálculo solo fue realizado por el KPK interno. Sin embargo, esto se discutió con la Agencia de Auditoría Suprema (BPK) de Indonesia.

«También se ha discutido con amigos en el BPK, pero sigue siendo un primer recuento. Por supuesto, BPK, por supuesto, calculará con más detalle», dijo.

Anteriormente, el KPK anunció una investigación sobre presuntos casos de corrupción al determinar la cuota y la organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de solicitar información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.