JAKARTA (Antara) – La Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) investiga a peregrinos especiales que acaban de registrarse, pero pueden irse sin estar en la cola en el supuesto caso de corrupción al determinar las cuotas y la implementación de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

El portavoz de KPK, Budi Praseteto, explicó que la investigación fue llevada a cabo por el KPK al examinar cuatro testigos el lunes (1/9), a saber, el personal financiero de la principal asociación de viajes de Indonesia, la dirección de Hajj y Umrah, Mutiara Hajaah, Mutiara Hajaha, Mandiri Mandiri o Uhud Tour durante el período de octubre de octubre 2024 Pt Anugerah Eris Eris Eris Eris Eris.

«Los testigos estuvieron presentes e investigaron la existencia de peregrinos especiales y solo se registraron sin tener que ir en línea», dijo Budi cuando fue confirmado por Antara desde Yakarta el miércoles.

Además, Budi dijo que los cuatro testigos estaban siendo investigados con respecto a obtener una cuota de peregrino adicional en 1445 hijri o 2024 dC.

Anteriormente, el 9 de agosto de 2025, el KPK anunció una investigación sobre el supuesto caso de corrupción al determinar la cuota y la organización de peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

El anuncio del KPK después de solicitar información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se comunicó con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras del estado en la tienda de cotizaciones Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció el primer cálculo de la pérdida estatal en el caso más de RP1 billones y evitó que tres personas viajaran al extranjero. Uno de ellos es un ex ministro de religión Yaqut Cholil Qouumas.

Además de ser tratado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró anteriormente que su partido había encontrado una serie de irregularidades en el desempeño del Hajj en 2024.

El punto más importante que enfatiza el Comité Especial ha sido comparado por el gobierno árabe Saudita con respecto a la división de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales.

En ese momento, el Ministerio de Religión distribuyó una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el Artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula un hajj especial del 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para el cotizador de Hajj regular.

