KPK en la sesión del Comité Especial para los Cuestionarios de Hajj 2024 DPR RI

Yakarta (Antara)-La Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) declaró que las sesiones del Comité Especial de los Derechos del Cuestionario del Hajj 2024 se relacionaban con la investigación sobre los supuestos casos de corrupción al determinar la cuota e implementación de la leche de la religión en el Ministerio de Religión-202-20-20-20-80-202-2024.

«Los investigadores también investigaron las sesiones llevadas a cabo por el Comité Especial del DPR, y por supuesto, esto se convirtió en el enriquecimiento de la información y el enriquecimiento de la información que los investigadores necesitan», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el KPK Red and White Building, Jakarta, el miércoles.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de solicitar información de los miembros del tribunal público o Hajj Haktan 2024 DPR RI, Budi dijo que el KPK vería el desarrollo de la investigación.

«Veremos el desarrollo más tarde», dijo.

Anteriormente, el KPK anunció una investigación sobre presuntos casos de corrupción al determinar la cuota y la organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de solicitar información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se comunicó con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras en el estado en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció el primer cálculo de la pérdida estatal en el caso más de RP1 Biljoen y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión Yaqut Cholil Querumas.

Además de ser tratado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio afirmó encontrar una serie de irregularidades que tuvieron lugar en el desempeño del Hajj en 2024.

El punto más importante que enfatiza el Comité Especial ha sido dado por el gobierno árabe Saudita con respecto a la división de la cita de 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales.

En ese momento, el Ministerio de Religión distribuyó una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el Artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula un hajj especial del 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para el cotizador de Hajj regular.

Lea también: KPK sospechó que 10 grandes agencias de Hajj estuvieron involucradas en el caso de cuota de Hajj