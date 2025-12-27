KONI Temanggung se centra en mejorar la calidad de los atletas a través de contingentes de TC

Temanggung (ANTARA) –

El Comité Nacional de Deportes de Indonesia (KONI), Temanggung Regency, Java Central, se centra en mejorar la calidad de los atletas a través de centros de entrenamiento contingente (TC) para desarrollar el rendimiento deportivo regional.

«KONI se centra en el desarrollo de los atletas en su conjunto, desde la identificación de talentos a una edad temprana, el desarrollo físico y mental, hasta la construcción de un carácter ganador a través de un programa estructurado de centro de entrenamiento contingente (TC)», dijo Tomy Eko Kartiko, presidente de KONI Temanggung, en Temanggung el sábado.

Lo dijo después de la inauguración de la Conferencia Deportiva KONI Temanggung Regency (Musorkab).

Dijo que los entrenadores de estos atletas estarían dispuestos a participar en el Porprov Regional de Java Central 2026 en octubre y noviembre.

«Hay 29 deportes y 144 atletas. A partir de enero crearemos centros de entrenamiento (TC), realizando centros de entrenamiento para varios de estos deportes, para que realmente podamos ser óptimos en la implementación de Porprov, podamos sobresalir», dijo.

Dijo que el programa de entrenamiento o desarrollo de atletas que se está llevando a cabo no solo tiene como objetivo mejorar las habilidades de los atletas, sino que está específicamente dirigido a lograr los máximos resultados o medallas durante la próxima Semana Deportiva Provincial de Java Central 2026 (Porprov).

“En 2026, en la provincia de Porprov, en Java Central, nuestro objetivo es que Temanggung esté entre los 20 primeros, porque la competencia en todos los deportes es muy reñida”, dijo.

El secretario regional interino de Temanggung Regency, Ripto Susilo, enfatizó que el gobierno de Temanggung Regency apoya la mejora del rendimiento de los atletas de todos los deportes, especialmente aquellos que participarán en la provincia de Porprov de Java Central en 2026.

«El gobierno de Temanggung continúa brindando apoyo. Definitivamente discutiremos sus capacidades al máximo para que todo lo que se haga sea positivo. Hay dos cosas, a saber, el rendimiento y el carácter de los atletas. Esto es lo más importante que los amigos técnicos deportivos pueden hacer. Otras cuestiones ciertamente están intactas, el gobierno de Temanggung apoya», dijo.

Espera que este entrenamiento produzca excelentes atletas que puedan desempeñarse a nivel nacional e internacional.

«Durante las competiciones nacionales e internacionales, los atletas de Temanggung pudieron realizar hazañas como ciclismo, ajedrez, taekwondo, wushu y tiro», dijo.