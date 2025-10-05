Koni Sagrado aprecio como el anfitrión de Pon Meldiri 2025

KUDUS (Antara) – Presidente del Comité Nacional de Deportes de Indonesia (Koni) Marciano Norman dio al Gobierno de Kudus Regency, Java Central y su comunidad para su pleno apoyo a la implementación de la Semana del Deporte Nacional (PON) 2025.

«Alhamdulillah, esta mañana pude asistir al inicio de las artes marciales de 2025 en Kudus. Di una gran apreciación y respeto al regente de Kudus junto con toda la comunidad de Kudus que dio pleno apoyo para mantener el Pon Pon 2025», dijo sobre la santa del patada Pon Arts, domingo.

Marciano llamó a este prestigioso evento de campeonato como una nueva historia en el mundo de los deportes indonesios. Pon Martial Arts 2025 asistirá 38 cuotas de todas las provincias en Indonesia, compitiendo de 10 ramas de artes marciales.

«Mantener las artes marciales de Pon es una colaboración entre el Central Koni y la Fundación Djarum, totalmente apoyada por el regente de Kudus y la Santa Comunidad», dijo.

Espera que este evento permita a los futuros atletas de artes marciales enorgullecer a Indonesia de la arena internacional. Porque cuando ganaron la Medalla de Oro y la canción de Raya de Indonesia se reflejó, el público estaría orgulloso y recordaría que habían participado en el Sagrado Pon 2025 de las artes marciales.

Marciano también es optimista de que mantener las artes marciales de Pon tendrá éxito esta vez. Anteriormente, también una serie de ubicaciones observadas y proporcionaron coordinación entre el comité, los gobiernos regionales y la Fundación Djarum fueron bien.

«Si Pon Martial Arts 2025 es exitoso, espero que este evento pueda convertirse en una agenda bienal que todavía se celebra en Kudus», dijo.

Mientras tanto, el Regente de Kudus Sam’ani Intakoris expresó su gratitud por la elección de la regencia de Kudus como un anfitrión del prestigioso evento.

Por supuesto, dijo, esta actividad tuvo un gran impacto positivo en la comunidad santa, tanto económicamente, social como culturalmente.

«El impacto es extraordinario porque el hotel está lleno, la compañía de transporte está aumentando, las MIPYME son apasionadas. De hecho, el nombre Kudus se está volviendo cada vez más conocido a nivel nacional e internacional», dijo.

También alentó a los atletas locales a aprovechar esta oportunidad para sobresalir a nivel nacional y mundial.

El presidente del Comité de Artes Martiales de Pon de 2025 explicó a Ryan Gozali que la preparación de este evento se llevó a cabo con un tiempo relativamente corto, que es de unos cinco meses. Sin embargo, todas las partes trabajan duro, de modo que la implementación funcione de manera óptima.

«Maximizamos todo lo que se puede hacer. Hasta ahora, los comentarios del chef de misión y los equipos provinciales son bastante buenos. Incluso el presidente del Central Koni también ha juzgado directamente y los resultados son satisfactorios», dijo.

Agregó que la ceremonia de apertura de las artes marciales de Kudus de 2025 presentaría una serie de sorpresas, incluida la presencia de estrellas nacionales de artes marciales.

«Queremos que esta apertura sea un impulso memorable y muestre que Kudus puede organizar un prestigioso evento nacional de artes marciales», concluyó Ryan.

Pon Martial Arts 2025 está planeado que se inaugurará oficialmente la próxima semana en Kudus, Java Central, y será un escenario para las mejores artes marciales de toda Indonesia para mostrar sus habilidades y entusiasmo deportivo.