KONI: PON Artes Marciales es un evento para desarrollar deportistas nacionales de segunda línea

Kudus (ANTARA) – El Vicepresidente General del KONI Central, General de División TNI (retirado), Dr. Suwarno, enfatizó que la Semana Nacional del Deporte (PON) de autodefensa 2025 será un impulso importante en el desarrollo de los atletas de segunda línea de Indonesia.

“Además, este evento coincide con el período de preparación de los atletas nacionales de entrenamiento para los SEA Games en Tailandia, por lo que la mayoría de los atletas nacionales de entrenamiento no serán incluidos en el Kudus Martial Arts PON 2025”, dijo Suwarno en una conferencia de prensa en Djarum Arena Kaliputu, Kudus el viernes.

Esto significa que la mayoría de los atletas que participan en el entrenamiento nacional no están incluidos en el PON de Artes Marciales ya que están enfocados en competir en los SEA Games.

Según él, los criterios para los participantes de PON Martial Arts se dieron a cada padre deportivo para brindar oportunidades a las regiones de mostrar a los atletas que tienen el potencial de convertirse en sustitutos.

«Esta es una oportunidad de oro para desarrollar la calidad de los atletas de segundo nivel. Para las industrias que no entrenan atletas nacionales, estoy seguro de que el KONI provincial desplegará a sus mejores atletas», dijo Suwarno.

El sistema de desarrollo de atletas ahora se implementa en fases. El primer nivel de deportistas asiste a entrenamientos nacionales, el segundo nivel participa en PON Artes Marciales y el tercer nivel participa en los campeonatos nacionales de cada deporte.

«Así que la acumulación de atletas continúa», dijo.

PON Martial Arts 2025 se llevará a cabo en Djarum Arena Kaliputu, Kudus Regency, Java Central, del 12 al 26 de octubre de 2025.

Este PON participa en diez deportes, entre ellos kárate, lucha, ju-jitsu, pencak silat, taekwondo, lucha libre, judo, sambo, wushu y shorinji kempo.