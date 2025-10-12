KONI intentará participar en 18 deportes el próximo año

Kudus (ANTARA) – El Comité Nacional de Deportes de Indonesia Central (KONI) se compromete a llevar a cabo la Semana Nacional de Deportes de Artes Marciales (PON) el próximo año para permitir la participación en las 18 artes marciales.

“Actualmente, sólo 10 ramas han participado en la primera Semana Deportiva Nacional de Artes Marciales de 2025, por lo que todavía hay ocho deportes que no se han practicado”, afirmó el sábado Marciano Norman, presidente general del KONI Central, en su discurso en el Djarum Arena Kaliputu, en Kudus.

Según él, en la próxima edición se incluirán ocho industrias que aún no están registradas.

Espera que la Fundación Djarum Kudus pueda acoger las 18 artes marciales.

«Alrededor del 30 por ciento de las medallas ganadas por Indonesia a nivel internacional provienen de las artes marciales. Por lo tanto, el Kudus Martial Arts PON 2025 debe aprovecharse al máximo», dijo.

Espera que PON Martial Arts pueda convertirse en un lugar para el nacimiento de atletas fuertes que luego representarán a Indonesia en eventos internacionales.

«Esperamos que algún día los atletas de artes marciales que representan a Indonesia en los Juegos SEA, los Juegos Asiáticos y los Juegos Olímpicos sean campeones nacidos de las artes marciales PON en Kudus», dijo.

Marciano también expresó su agradecimiento a la Fundación Djarum, al Gobierno de Kudus Regency y a toda la comunidad Kudus por su apoyo y entusiasmo por organizar el primer evento de artes marciales en Indonesia.

Consideró la participación activa de varios líderes deportivos y KONI provinciales que enviaron a sus mejores atletas como prueba de su entusiasmo compartido por la construcción de las artes marciales nacionales.

«La dinámica previa a la organización de este evento es extraordinaria, pero gracias al entusiasmo y al patriotismo del deporte, podemos superar todos los desafíos. Espero que los líderes deportivos puedan aprovechar este evento para monitorear y perfeccionar el potencial de sus atletas entrenados», afirmó.

Mientras tanto, el regente de Kudus, Sam’ani Intakoris, expresó su orgullo por la extraordinaria respuesta del pueblo de Kudus a este evento deportivo a escala nacional.

“Anteriormente, caminamos juntos desde el Djarum Arena hasta la plaza Simpang Tujuh, y todos vimos el extraordinario entusiasmo de las personas que dieron la bienvenida a los invitados que vinieron a Kudus Regency”, dijo.

Sam’ani agregó que la celebración de la Semana Nacional del Deporte de Artes Marciales Kudus 2025 también tendrá un impacto positivo en la economía de la comunidad, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que experimentarán un crecimiento económico durante el evento que se llevará a cabo los días 12 y 26 de octubre de 2025.

«La comunidad está muy contenta con la organización de la Semana Nacional del Deporte de Artes Marciales Kudus 2025. En nombre de la comunidad Kudus, deseo a todos los atletas una feliz competencia. Defendan el espíritu deportivo y sean verdaderos campeones», dijo.

