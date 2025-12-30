KONI convierte el deporte en un atractivo turístico en Solo

Solo (ANTARA) – KONI se compromete a hacer del sector deportivo una atracción turística en Solo, Java Central, en línea con la misión del gobierno regional de promover el turismo deportivo.

El presidente de KONI Solo para el período 2025-2029, Her Suprabu en Solo, Java Central, dijo el martes que el turismo deportivo se desarrollará mediante la organización de eventos deportivos para que se celebren de forma programada durante todo el año.

Dijo que hasta ahora muchas actividades deportivas en Solo se han realizado sin coordinación, por lo que a menudo se acumulan y chocan entre sí en determinados momentos.

Por eso su partido intentará organizar eventos deportivos de enero a diciembre.

“Si se planifica, el impacto no será sólo en el deporte, sino también en el turismo y la economía regional”, afirmó.

Dijo que KONI Solo está elaborando actualmente un calendario de eventos deportivos en la región como referencia para todas las partes interesadas. Con este calendario, el partido espera que los eventos se puedan realizar de manera uniforme mensualmente.

Además de fijar la agenda, su partido también fomenta la cooperación con los actores empresariales y los gestores de destinos. Por otro lado, una serie de actores privados también están comenzando a involucrarse en el apoyo al desarrollo del turismo deportivo, incluidos los centros comerciales que ofrecen instalaciones deportivas y áreas de entrenamiento para atletas.

Dijo que la presencia de atletas, funcionarios y espectadores de fuera de la región en cualquier evento deportivo tiene el potencial de incrementar las visitas turísticas.

Dijo que no solo estaban allí para participar en la competencia, sino también para viajar a Solo, culturalmente, culinariamente y a destinos turísticos en Solo.