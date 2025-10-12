KONI: 2.645 atletas de Indonesia asistieron a la PON de artes marciales 2025 en Kudus

Kudus (ANTARA) – El presidente general del Comité Nacional de Deportes de Indonesia Central (KONI), Marciano Norman, reveló que a la Semana Nacional del Deporte (PON) de Autodefensa 2025, que tuvo lugar en Kudus Regency, Java Central, asistieron 2.645 atletas de diferentes regiones de Indonesia.

“Este evento es un impulso importante para fortalecer el desarrollo de los atletas y al mismo tiempo mejorar la calidad de las artes marciales en el país”, dijo el sábado en la inauguración de la Semana Nacional del Deporte de Artes Marciales 2025 en el pabellón deportivo Djarum Kaliputu Kudus.

La Serie PON de Artes Marciales Kudus 2025 comenzó con una ceremonia de apertura a la que asistieron el Presidente del KONI Central, el Teniente General TNI (Retirado) Marciano Norman, el Regente de Kudus Sam’ani Intakoris, el Diputado II del Ministerio de Juventud y Deportes para el Desarrollo de la Industria del Deporte Raden Isnanta.

Además, dijo Marciano, este primer evento nacional puede ser utilizado por los líderes deportivos para observar a los atletas de sus respectivas regiones para que puedan representar a Indonesia en eventos internacionales en el futuro.

Marciano también agradeció el gran apoyo de la comunidad y del gobierno de Kudus Regency, que recibió con gran entusiasmo a miles de invitados de diferentes provincias.

Dijo que este entusiasmo superó incluso las estimaciones anteriores.

«El Regente de Kudus tiene actualmente aproximadamente 3.500 huéspedes llenando los hoteles, aprovechando las atracciones turísticas y los campos de entrenamiento existentes. Esto demuestra un extraordinario apoyo de la comunidad», dijo.

Marciano agregó que si bien los preparativos para la realización de este evento estuvieron llenos de dinámicas y desafíos, todas las partes pudieron superarlos gracias a un gran entusiasmo y cooperación.

También invitó a todos los participantes y entrenadores a hacer de este evento un medio para fortalecer el carácter, el espíritu deportivo y el desempeño de las artes marciales indonesias en el futuro.

Mientras tanto, el presidente del Comité de Artes Marciales de PON Kudus, Ryan Gozali, dio la bienvenida al 2025 y expresó su agradecimiento por la participación de todo el contingente, que alcanzó aproximadamente 2.645 atletas.

“Aquellos que vinieron a la ciudad de Kudus desde varias ciudades del país representaron a 38 KONI provinciales para competir por el título de campeones y medallas en las diez artes marciales puras disputadas”, dijo.

Las diez ramas, a saber, karate, grados marciales, ju-jitsu, pencak silat, taekwondo, lucha libre, judo, sambo, wushu y shorinji kempo.

«Como anfitriones del primer e histórico Martial Arts PON 2025, hemos diseñado esta fiesta de apertura con varios conceptos y actuaciones especiales. El objetivo no es sólo entretener a la audiencia, sino también ser una fuente de motivación y generar entusiasmo para que los atletas muestren sus mejores actuaciones en el estadio Kudus Martial Arts PON 2025», dijo.

Después de la inauguración oficial, fue seguida por un desfile de representantes de atletas de cada deporte, caminando desde Djarum Arena Kudus hasta la plaza Simpang Tujuh.

Al llegar a la plaza, los atletas fueron recibidos inmediatamente con la danza Kretek, una danza tradicional de Kudus Regency, en la que participaron cientos de bailarinas. Luego pasamos a las atracciones de artes marciales, una de las actuaciones que los residentes de la ciudad de Kudus esperaban con ansias y que también se presentó durante la serie de ceremonias de apertura de este evento de múltiples eventos.

Miles de residentes de Kudus se reunieron con entusiasmo en el centro de la ciudad para ver una variedad de entretenimiento e impresionantes espectáculos de artes marciales. La atmósfera se volvió aún más animada con los fuegos artificiales, mientras que las actuaciones musicales resonaron en la plaza Simpang Tujuh, poniendo fin a la serie inaugural de la Semana Nacional del Deporte de Artes Marciales Kudus 2025 con gran emoción.

Djarum Arena Kaliputu, Kudus Regency, es el centro de Kudus Martial Arts PON 2025, que se llevará a cabo del 12 al 26 de octubre de 2025. El complejo de competencia está dividido en cuatro áreas, con la arena 1 y la arena 4 actuando como lugares para que los atletas calienten y entrenen. Mientras tanto, la Arena 2 y la Arena 3 fueron las principales sedes de la competencia, que comenzó el domingo (10/12) con taekwondo y judo y continuó con la lucha libre el lunes (13/10).

Lea también: Boyolali Muaythai Management quiere cambios dentro de KONI