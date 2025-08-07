Komnas Ham se esfuerza por proteger el trabajo de los periodistas para realizar tareas

JAKARTA (Antara) – La Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas Ham) se esfuerza por proteger el trabajo de los periodistas para realizar sus deberes como parte del mandato de trabajo de Komnas Ham.

En el evento de consulta del Foro Nacional en Yakarta, el martes (5/8), el jefe de la Oficina Nacional de Aplicación de Derechos Humanos de los Derechos Humanos de Komnas, Imelda Saragih, llamó a la libertad de la prensa y fue reclamada por la legislación Nacional de la Constitución y National.

«La tendencia de las amenazas y los ataques contra los periodistas es una forma de violaciones de los derechos humanos que conducen a efecto horrible (Temor debido a la ambigüedad legal), así como limitar la libertad de expresión y la ley de la comunidad para obtener información «, dijo Imelda en una declaración escrita recibida en Yakarta el jueves.

Esto está de acuerdo con los resultados de un informe del programa de periodismo seguro de que los registros de un total de 55 periodistas entrevistados en un total de 55 entrevistados, afirmando que han experimentado violencia o amenazas en la realización de tareas periodísticas, tanto física, verbal como digitalmente.

Informa la experiencia de los periodistas registrados en tres regiones con una alta violencia contra la prensa, a saber, Aceh, Central Sulawesi y el suroeste de Papua.

Para este hallazgo, la Fundación TIFA, como parte de un consorcio seguro para el periodismo, sugirió la formación de un plan de acción nacional para la protección de periodistas (Ran-PJ), como una de las recomendaciones de que el gobierno debe llevar a cabo para proteger a los periodistas en la realización de sus funciones.

Oficial de proyectos El periodismo seguro Arie Mega cree que Ran-PJ es necesario como una iniciativa del sector y requiere un fuerte compromiso político y un apoyo presupuestario del estado.

Además, también ordenó la formación de unidades especiales con la policía y los fiscales que manejan específicamente varios casos de violencia, criminalización o intimidación de periodistas.

La razón es que se dice que los esfuerzos para abordar la violencia contra los periodistas aún están fragmentados. El memorando de entendimiento entre el Consejo de Prensa y la Policía Nacional no se implementa completamente en las regiones.

Por otro lado, agregó que el curso de seguridad periodística no se ha convertido en parte de un programa obligatorio en los medios o organizaciones profesionales.

«La sopa de cobertura en el campo no está disponible o desconocida para las autoridades y los sistemas de quejas seguras no se forman uniformemente en la región», dijo.

Al proteger a los periodistas, Arie dijo que también era necesario fortalecer el mecanismo de reparación de las víctimas, incluido el apoyo en aspectos legales, protección psicosocial y digital, de modo que los periodistas que fueron víctimas de la violencia podrían volver a desempeñar su papel de manera segura.

Esto, dijo, estaba en línea con los resultados de un informe de que no menos del 65 por ciento de los encuestados afirmaban a menudo o a veces experimentar con violencia o intimidación, que tuvieron un impacto en la forma en que trabajaban y sentían seguridad.

También enfatizó la importancia de fortalecer el Comité de Seguridad Periodista (KKJ) a nivel regional. Según el informe de la Fundación TIFA, el tipo de violencia que los periodistas en las tres regiones son que los monstruos también son diferentes.

En ACEH, se observan los tipos de violencia más importantes, incluidas la intimidación y las amenazas verbales, la prohibición de la cobertura, la depreciación de equipos y la violencia posterior a la publicación, mientras que en el centro de Sulawesi los tipos de violencia más importantes, incluida la violencia física durante las manifestaciones y la cobertura del Programa Estratégico Nacional (PSN), la coinción de la documentación, el oído totalmente oyente, los sexuales para los sexuales.

Mientras que los tipos más importantes de violencia que a menudo experimentan periodistas en el suroeste de Papua son más para la violencia multidimensional racial, de género y política.

En la misma ocasión, el presidente de la Alianza Periodista Independiente (AJI) Nani Afida reveló que la violencia contra los periodistas en Indonesia seguía siendo un problema grave.

Aunque la situación parece buena, se dice que muchos periodistas se enfrentan a la intimidación y la violencia en el campo.

«Los periodistas siempre tienen miedo de informar la verdad. Si esto continúa, la comunidad se perderá debido a la propaganda y la desinformación», dijo Nani.

Mientras tanto, el Presidente de la Comisión de Derecho y Legislación del Consejo de Prensa de Abdul Manan enfatizó que su partido alentó la formación de un grupo de trabajo cruzado que no solo podía responder al incidente de violencia, sino que también mejoró el ecosistema que causó amenazas para los periodistas.

Dijo que durante una reunión en Yakarta el 24 de junio de 2025, solo tres instituciones firmaron un compromiso conjunto, a saber, el Consejo de Prensa, Testigo y el Instituto de Protección de Víctimas (LPSK) y Komnas Wanita.

