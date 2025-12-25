Solo (ANTARA) – El Fiscal de Indonesia (Komjak) ha solicitado que se investiguen a fondo las causas de las inundaciones en Sumatra y Aceh ocurridas hace algún tiempo.

Respecto a esta cuestión, el presidente del comisionado de policía de la República de Indonesia, Pujiyono Suwadi, en Solo, Java Central, dictaminó el jueves que el fiscal general ST Burhanuddin tomó medidas rápidas para investigar las causas de las inundaciones en Sumatra y Aceh.

Esta rápida acción estuvo marcada por la transferencia de cientos de miles de hectáreas de tierras forestales y Rp. 6,6 billones de multas al Estado por violaciones forestales, según lo atestigua el presidente Prabowo Subianto.

«El señor JA (Fiscal General) dijo que las inundaciones masivas en Sumatra no fueron sólo un fenómeno natural ordinario, sino que fueron causadas por una conversión masiva de tierras. Komjak apoya plenamente a la Fiscalía General en su investigación exhaustiva», dijo.

El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Sebelas Maret (UNS) de Surakarta tiene grandes expectativas del Ministerio Público en la aplicación de la ley por delitos ambientales que causan desastres ecológicos. Según él, este delito no sólo provoca sufrimiento a las personas, sino que también perjudica al país.

«La gente ciertamente espera que esto se resuelva. Además, el Ministerio Público es actualmente una institución de la que depende la gente», afirmó.

Esto provocó que el Ministerio Público actuara rápidamente para investigar la corrupción que provocó el incidente, ya que también estaban involucradas empresas. Además, la recuperación ecológica como resultado de este grave impacto podría alcanzar los 1.000 billones de rupias.

«Este es un tema grave al que la Fiscalía está prestando atención. Las grandes pérdidas potenciales para el Estado y el impacto en la población son razones de peso para que la Fiscalía lo investigue a fondo», afirmó.

Mientras tanto, en varios debates públicos sobre el tema Erradicación de la corrupción, la solución indonesia, que se llevaron a cabo en Sukoharjo, Semarang y Sragen, Pujiyono dijo que el Ministerio Público había estado activo en los últimos años en la investigación de la conversión de tierras, tanto para el aceite de palma como para la minería, donde se producía corrupción al encubrir la superficie de la tierra y llevar las ganancias al extranjero.

«¿Qué pasa con la corrupción? Si consigues permiso para colocar 100 hectáreas, gestionarán 1.000 hectáreas, de las cuales 900 son ilegales. Por eso ahora el Ministerio Público está persiguiendo esto. Hasta ahora han podido devolver 4 millones de hectáreas debido al control ilegal», dijo.

También valoró los logros de la Procuraduría General de la República y del Grupo de Trabajo de Control de Áreas Forestales (Grupo de Trabajo PKH) para que se pudieran rescatar bienes y restablecer las finanzas del Estado.

«La pérdida potencial para el Estado debido a las violaciones del aceite de palma y los permisos de minería es fantástica, podría ascender a cientos de billones de rupias. Ayer, 6,6 billones de rupias en multas por violaciones de las áreas forestales podrían ser devueltas al Estado. Con suerte, se podrá recuperar aún más el próximo año», dijo.