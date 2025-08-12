Kodam Diponegoro prepara el personal de seguridad del fiscal en el centro de Java-diy

Semarang (Antara) – Kodam IV/ Diponegoro prepara al personal para que esto realice asistencia de seguridad en varios fiscales públicos en varias regiones del centro de Java y Diy.

«Esta es una implementación concreta de lo siguiente en la participación de la Unidad de Ayuda de Kodam», dijo el comandante militar IV/ Diponegoro May. Achoruddin durante la manzana de la oficina de procedimientos centrales de Java y Diy High en Semarang, el martes.

Según él, la seguridad de la oficina del fiscal público fue una tarea importante para Kodam IV/ Diponegoro al realizar la instrucción presidencial número 66 de 2025.

«Será la dedicación y determinación de Kodam IV trabajar juntos y trabajar juntos para seguir los deberes del fiscal», dijo.

Explicó que las necesidades del personal y sus equipos se basaban en las necesidades y la dinámica de cada región.

En el futuro, continuó, la seguridad se llevará a cabo colocando al personal en cada fiscal.

Mientras que el jefe de la oficina del fiscal del público del Central Java Dewanto, todos los jefes de la oficina del fiscal pidieron coordinar inmediatamente con el comandante del Kodim en su área.

«Seguimiento y coordina inmediatamente», agregó.

Según él, el cronograma de las necesidades del personal de seguridad se adaptará a las condiciones de cada unidad de trabajo.

Con respecto al jefe de la oficina del fiscal, Riono Budisantoso, la oficina del fiscal y el TNI, cada uno tiene una tarea diferente.

Sin embargo, continuó, las dos instituciones tienen el mismo objetivo para darse cuenta del presidente de la República de Indonesia de ASTA CITA.

