KMP Siginjai vuelve a ofrecer cruces a la isla de Karimunjawa Jepara

Jepara (ANTARA) – El ferry a motor de Siginjai (KMP), que opera los cruces en la ruta Jepara-Karimunjawa y viceversa, vuelve a estar en funcionamiento, después de someterse a un mantenimiento de motor el 23 de diciembre de 2025, volviendo a los servicios de cruce normales durante las vacaciones de Navidad.

«Gracias a Dios, el barco puede navegar nuevamente hoy (27/12) después de tener que someterse a mantenimiento del motor antes», dijo el supervisor de negocios de ferry y puerto de la sucursal de Surabaya de PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Chairil Oka Juanda, en Jepara, el sábado.

Anteriormente, dijo, las noticias sobre las mejoras en el KMP de Siginjai se habían difundido a través de las redes sociales. Esto afectó a unos 40 pasajeros que no pudieron cruzar a las islas Karimunjawa.

Para aclarar esto, dijo Chairil, desde el 23 de diciembre de 2025, a todos los usuarios del servicio KMP Siginjai de PT ASDP se les ha anunciado que no habrá cruces a Karimunjawa.

Sin embargo, el 26 de diciembre de 2025, añadió, varios pasajeros llegaron al puerto de Jepara en Kartini y se sintieron decepcionados porque habían cancelado a través del KMP de Siginjai.

«El 26 de diciembre se vendieron 170 entradas en taquilla. De hecho, ha habido un anuncio de mantenimiento desde el 23 de diciembre. Hemos aconsejado a los usuarios del servicio que compraron entradas que reembolsen o reprogramen. Pero ayer hubo 40 usuarios del servicio que se acercaron», dijo.

Luego, PT ASDP se reunió con posibles usuarios del servicio para brindar asesoramiento y coordinar con la administración del Bahari Express Ship, que finalmente proporcionó 40 cuotas para los usuarios del servicio para su cruce el 27 de diciembre de 2025.

«En PT ASDP nos disculpamos por las molestias causadas. Mientras tanto, ASDP continuará mejorando los servicios para los usuarios de los servicios de cruce de PT ASDP», dijo Chairil.

En cuanto a la cuestión de los cruces de barcos, la autoridad de la Estación de Radio Costera también advirtió sobre la seguridad del transporte marítimo, pidiendo a los operadores de barcos que permanezcan alerta a las condiciones meteorológicas en el mar.

La estación de radio GMDSS Jepara Beach emitió un pronóstico meteorológico para las aguas de Karimunjawa y Jepara el sábado (27/12), con probabilidad de lluvias ligeras y olas del mar de baja categoría. Esta información se transmite como una advertencia de seguridad para los barcos y las actividades marítimas en la zona.

El jefe de la estación de radio costera GMDSS Jepara, Edi Pitono, dijo que el pronóstico del tiempo fue transmitido desde la estación meteorológica marítima BMKG, Semarang. El pronóstico es válido para dos períodos, a saber, de 07:00 a 19:00 WIB y se extiende desde las 19:00 WIB hasta el domingo (28/12) a las 07:00 WIB.

Se pronostica que se producirán lluvias ligeras en las aguas de las islas Karimunjawa occidental y oriental durante la tarde y la noche. El viento sopla del oeste con una velocidad de 2 a 20 nudos y la altura de las olas oscila entre 0,5 y 1,25 metros.

Se prevé que se produzcan condiciones similares en las aguas de Jepara. El viento sopla de suroeste a oeste con una velocidad máxima de 20 nudos y las olas se mantienen en categoría baja.

Por la tarde, se pronostica que el tiempo en las aguas de Karimunjawa y Jepara será relativamente estable con lluvias ligeras y las olas no experimentarán cambios significativos. Las autoridades advirtieron que la altura máxima de ola en el mar podría alcanzar el doble de la altura de ola prevista y pidieron a las compañías navieras que permanezcan alerta.

“Si el barco está en peligro, comuníquese inmediatamente con la Estación de Radio Costera en la frecuencia de socorro en la primera oportunidad, de acuerdo con las regulaciones aplicables”, dijo.

