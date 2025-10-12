Khofifah otorgó la insignia Jer Basuki Mawa Beya a Akhmad Munir

Surabaya (ANTARA) – El gobernador de Java Oriental, Khofifah Indar Parawansa, otorgó la Insignia de Honor de Oro Jer Basuki Mawa Beya al presidente general de la Asociación de Periodistas de Indonesia Central (PWI), Akhmad Munir, por su dedicación a preservar la integridad y la libertad de la prensa nacional.

«Los destinatarios de este premio son figuras que demuestran cómo la dedicación, la sinceridad y el sacrificio pueden aportar amplios beneficios al pueblo y a la nación», dijo Khofifah el domingo en el Grahadi State Building en Surabaya.

La concesión de la insignia Jer Basuki Mawa Beya está regulada por el Reglamento del Gobernador de Java Oriental Número 42 de 2020 y el Decreto del Gobernador Número 100.3.3.1/751/KPTS/013/2025 del 11 de octubre de 2025.

La Insignia de Honor Jer Basuki Mawa Beya se otorga a figuras que han hecho grandes contribuciones al desarrollo y los servicios de Java Oriental.

El presidente del PWI central, Akhmad Munir, dijo que estaba agradecido y orgulloso de recibir la insignia Jer Basuki Mawa Beya de manos del gobernador de Java Oriental con motivo del 80 aniversario de la provincia.

“En el decreto leído en el protocolo del Gobernador de Java Oriental, recibí el premio Jer Basuki Mawa Beya en la categoría de oro”, dijo el director jefe de ANTARA (Dirut) de la Agencia Nacional de Noticias (LKBN).

El hombre de Sumenep, Madura, Java Oriental, explicó que el premio se le entregó como una figura de la prensa nacional que logró consolidar los medios de comunicación, desempeñar un papel activo en el desarrollo de Java Oriental y fomentar la libertad de prensa a nivel nacional.

«Por supuesto, nosotros, la gran familia PWI, tanto en el centro como en Java Oriental, continuaremos trabajando con el gobierno provincial de Java Oriental para construir conjuntamente la prosperidad de la comunidad», dijo.

También expresó su agradecimiento por el ecosistema de prensa en Java Oriental, que se considera estable y propicio.

Según él, la colaboración entre los miembros de la prensa, el gobierno local, el sector privado y la comunidad es un activo importante para crear un desarrollo inclusivo.

«Gracias a Dios, la prensa de Java Oriental se ha mantenido relativamente estable en términos de noticias y reportajes durante mucho tiempo. Esto se ha convertido en una gran fuerza para que la prensa siga contribuyendo junto con otros elementos de la sociedad», añadió.