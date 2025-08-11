KH Ulil Albab Arwani: enciende la casa con la conferencia del Corán

Semarang (Antara) -El cuidador de la Yanbu’ul Qur’an Islamic Boarding School, Kh M Ulil Albab Arwani al -Hafidz, invita a los musulmanes a acostumbrarse y reproducirse para leer el Corán en sus respectivas casas. Según él, una casa con muchos versos que cantan del Corán serán una gran bendición y se mantendrá alejada de las malas.

Trajo el mensaje cuando dio un evento del Corán de Mauidzah Hasanah para el Al-Qur’an al-Masthuriyah Islámica de internado, Ngaliyan, Semarang, en el Auditorio 2 Uin Walisongo, domingo (10/8) durante la escuela de embarque islámica al-Quriyah.

Este evento de sabiduría completo se realizó de 6.30 a.m. a 11:30 WIB, seguido de 69 estudiantes, donde nueve estudiantes que completaron el Khataman al-Qur’an Bil Hifdzi (memorización) y 60 estudiantes del Khataman Bin Nadzor (leyendo los manuscritos). La mayoría de los estudiantes son estudiantes de Uin Walisongo que estudian y estudian religión en el campus.

Kiai Ulil Albab enfatizó que, como la doctrina del Profeta Mahoma, estas casas deben multiplicarse leyendo el Corán. Leer en casa no es una conferencia de cangrejos, revistas, novelas o tan buena como Gawai.

«Casas que son raras o que nunca solían leer el Corán, entonces habrá un poco de tipo y habrá mucha fealdad de la casa. Nuestras casas querrán mucha fealdad, ciertamente no querer. Si no quieres aumentar la lectura del Corán», dijo.

Agregó que una casa que no se usaba para leer que el Corán podía hacer que las cosas de los ocupantes de la casa sean estrechas. El estrecho puede ser el corazón, también puede ser una fortuna.

«Si su corazón se reduce, el idioma javanés está ocupado, entonces mucho, entre otras cosas, se hace mucho enojado. A menudo enojado con su esposa, sus hijos y otros. Si lo que se reduce, la fortuna es que la compañía falla, muchas deudas. Si tiene mucho dinero pero no hay bendición. Habrá pruebas o procesos», dijo Kiai.

También le recordó al Khotimin que continuara Murojah (repetición de memorización), al menos 30 Juz Khatam cada semana. El bin Nadzor también debe continuar leyendo repetidamente.

«El aprendizaje es desde el nacimiento hasta la muerte. Detente no solo porque estoy casado. En mi lugar está el término Biren, a saber, Rabi Learning o Stop después del matrimonio. No seas así. Sigue aprendiendo y manteniendo», ordenó.

Mientras que el cuidador de KH Zaenal Arifin Shi, Ah Al Hafidz se le permitió decir en sus comentarios, este evento se convirtió en un momento extraordinario para el desarrollo de Al Masthuriyah Semarang Islamic Boarding School. Desde su fundación en 2018, esta es la segunda haflah. Ahora tiene 8 años, el viaje no es fácil, sino lleno de bendiciones y sabiduría.

«Solíamos establecer estos pesantreno con la intención genuina de mantener el legado del profeta Mahoma, a saber, el Corán. Y con suerte la presencia de Al Masthuriyah puede contribuir a la gente, la nación y el estado», dijo.

Al Masthuriyah como el Alcán islámico de internado islámico, dijo, no solo se centró en aspectos de la lectura y recordando el Corán, sino también en el personaje, ADAB y también la implementación de la Shari’a de los Santri en la vida diaria.

«Nuestro deseo, ya Masthuriyah -alumni no solo son Tartil que leen el Corán, no solo recuerdan el Corán, sino también la moralidad», dijo.

Kiai Zaenal Arifin también expresó su gratitud a los Guardianes de los Santri y todos los que habían apoyado, apoyarían la existencia de la escuela de internado islámica de Al Masthuriya en el Campus de Semarang Uin Walisongo.

«Mi mensaje a los estudiantes, sigue leyendo el Corán y luego Murojah, practica en la vida diaria. Nuestras oraciones siempre se hablan para todos los estudiantes», dijo.

Uno de los participantes del Khotmil Qurán (Khotimin) Ulil registra SPD, en su celebración, Dios expresó la oportunidad de estudiar en el internado islámico de Al Masthuriyah y al mismo tiempo también participó en el segundo evento Khotmil Quran.

«Alhamdulillah. Todos estamos agradecidos con Dios por participar en este evento. Y también agradecemos a Abah Yai y Bu Nyai, en capacitarnos y guiarnos», dijo.

Aunque ha seguido al Khotmil del Corán, hay uno de los estudiantes que se quedan a bordo y hay personas que van a casa (regresan a casa), pero siempre espera la oración de Abah Yai Bu Nyai

«Con el lote completo, nos disculpamos por todos los errores. Lo que estamos esperando es la oración y Ridho Abah Yai y la Sra. Nyai, queremos obtener conocimientos y bendiciones útiles», dijo.

Khotimim Muhammad Rafid Pratama tomó una foto con sus padres y abuela.

También expresó su gratitud a los padres, los guardias de los Santri que habían asistido a este evento de bendición.

«En estos días no solo somos felices, sino también todos nuestros padres. Nuestro padre y nuestro madre. Ore por nosotros, para que siempre podamos ser el amor, leer, enseñar y practicar el Corán», concluyó.

La siguiente es una lista de 9 estudiantes que se han unido al Khotmil Corán Bil Hifdzi:

1. Ahmad Kamalul Huda Guci – Mursal Chandra

2.

3. Hisham Abdullah Omar – Mulyadi

4. Muhammad Agil Al Hadif – Bisri Khoirrul Anam

5. Mughni Labib Almufti – Muh Akrom aminudin

6. Muhammad Rafid Pratama – Aris Syaefudin Zuhri

7. Mukhamad Ilyas – Muslikh

8. Ahmad Ramadani Bustomi – Yazid Bustomi

9. Ahmad Habibul Anami – Khoirrul Anam