Kevin Diks marca su primer gol en la Bundesliga

Yakarta (ANTARA) – El defensa de la selección indonesia Kevin Diks marcó su primer gol en la Bundesliga. Esto marcó la victoria del Mönchengladbach por 3-1 sobre el Colonia en el estadio Borussia-Park de Mönchengladbach el sábado, hora local.

Según datos de la Bundesliga, Diks marcó de penalti el segundo gol del Mönchengladbach en el minuto 61.

Ese fue el primer gol de Diks en la liga alemana desde que llegó al inicio de esta temporada y ya ha jugado 793 minutos en la competición.

El jugador de 29 años jugó como defensa central durante los 90 minutos completos, realizando el 93 por ciento de los pases precisos y 12 despejes.

Mönchengladbach ascendió al duodécimo puesto en la clasificación de la liga alemana con nueve puntos en diez partidos, cinco puntos por encima de la zona de descenso.

Por otro lado, la derrota dejó al Colonia en el noveno lugar de la clasificación de la liga alemana con 14 puntos en 10 partidos, o sea, a seis puntos de los cuatro primeros.