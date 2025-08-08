Kesbangpol Semarang ofrece a los vendedores educativos sobre la bandera «One Piece»

SEMARANG (Antara) – La Agencia Nacional de Unidad y Política de Semarang City (Kesbangpol) siguió un curso en el vendedor de bandera que se encontró en la región.

«Solo uno descubrió que había un vendedor, en West Semarang. El vendedor (persona, ed.) Migrantes, no Semarang original», dijo el jueves jefe interino de la agencia de Kesbangpol de Semarang en Semarang, jueves.

Explicó que el comerciante afirmó que la bandera solo era confiada por las personas para que se vendiera para ser vendidas y hasta ahora nadie ha vendido.

«(La bandera, etc.) Hay 11 hojas de 40×60 centímetros, luego hay tres centímetros 60×90 centímetros», dijo.

Sin embargo, enfatizó que no había una incautación de la bandera de «una pieza», sino que solo dio educación sobre la celebración de la República de Indonesia, aniversario y el levantamiento de la bandera roja y blanca.

«No aprovechamos, solo hubo entrenamiento de que este impulso era el cumpleaños de la independencia de la República de Indonesia. Entonces, lo que debería venderse es la bandera roja y blanca. Solo eso», dijo.

Según él, el monitoreo también fue llevado a cabo por un equipo conjunto en una serie de impresoras en la ciudad de Semarang y no hubo hallazgos para imprimir la bandera «One Piece».

‘De hecho, esto sería gota Desde afuera. Y continuaremos siguiendo, con suerte no será una polémica importante en Semarang. Vemos que no hay nadie en esta área que esté volando con ella «, dijo.

Agus también invitó a la audiencia a animar el 80 aniversario de la independencia indonesia al aumentar la bandera roja y blanca y no mezclarla con otras banderas, como la bandera de «One Piece».

Invitó a la comunidad a expresar sus ambiciones mientras recordaba que mantenga cuidadoso de no ser impulsado por ciertos intereses políticos.

«Tenemos que tener cuidado porque no dejamos que la libertad de los amigos, la comunidad o los residentes no sean hablados por intereses peligrosos para este país», dijo.

Para la pintura de la pared «una pieza», dijo, hasta ahora no ha habido informes o hallazgos en el área de Semarang City.

«Por ejemplo, si hay (pintura de pared, etc.), sí, estaremos entrenados primero, primero preguntaremos qué significa. No actuaremos de inmediato o qué», dijo.

La bandera «One Piece» en cuestión es «Jolly Roger», un símbolo pirata que fue recolectado en el manga y el anime por Mangaka Japón, Eiichiro Oda.

De Manga cuenta la aventura de un grupo de jóvenes en el mundo de los piratas que viajan por el mundo para encontrar un tesoro llamado One Piece.

Con una obra llamada Monkey D. Luffy y su tripulación, remaron la tasa y los delitos de las autoridades en cada isla que visitaron para salvar a la comunidad.

El símbolo de la libertad de «Jolly Roger» se discutió a gran escala en Indonesia antes del 80 cumpleaños de la República de Indonesia, especialmente después de que alguien había colocado la bandera bajo la bandera roja y blanca y en el vehículo.

