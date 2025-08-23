Kemenpar apreció la consistencia DCF como una agenda nacional superior

BANJARNEGARA (Antara) – El Ministerio de Turismo (Kemenpar) aprecia la consistencia del Festival de Cultura Dieng (DCF) en la meseta de Dieng, Kulon Village, Banjarnegara Regency, Java central, que puede ser un ejemplo de una agenda turística superior a nivel nacional.

«Apresiasi Setinggi-Kinya Kami Sampaikan Kepada Pokdarwis Pandawa Dan Seluruh Pihak Yang Berkolaborasi Dalam Mewujudkan Sirviendo el Festival de la Cultura»

Dijo que DCF tenía una identidad fuerte y tuvo un impacto significativo en el aumento de las visitas turísticas, fortaleciendo las pequeñas empresas micro y medianas (MIPYME), así como en generar la economía creativa en el medio ambiente.

Según él, DCF tuvo una gran oportunidad de ser un evento de clase mundial.

«Para este año tenemos un programa superior del Ministerio de Turismo, a saber, el carisma del evento Nusantara (Ken). Dieng siempre entra», dijo.

Aunque el DCF de este año no se ha registrado en el programa Ken, él cree que este festival estará en la lista de Ken nuevamente en los próximos años.

También alentó a Synergy a través del Movimiento Turismo Clean (GWB) para garantizar que cada evento de turismo no solo sea de certeza, sino también sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

«Este festival puede ser un ejemplo evento (Actividades) que son amigables con el medio ambiente «, dijo.

ENI espera que se pueda mejorar el DCF y que un movimiento conjunto pueda ser para garantizar el patrimonio cultural y aumentar el nombre Dieng como un destino cultural y natural superior.

Mientras tanto, Banjarnegara dijo que Amalia desiana está lloviendo que la implementación de DCF XV en 2025 llevaba el tema «Volver a la cultura» y nuevamente se centró en los valores culturales.

«Este año parece más fácil que en años anteriores. ¿Por qué? Porque nuestro acuerdo con los colegas de Pokdarwis debe volver a elevar su cultura», explicó.

Dijo que una de las ideas consideradas el programa de música «Jazz sobre las nubes» separa la serie DCF que se utilizó como una agenda de actividad separada.

Según él, el divorcio se llevó a cabo para restaurar los valores culturales que estaban cubiertos por la popularidad de artistas y músicos que aparecieron.

«Lo siento, ¿quién generalmente se le pregunta el artista que vino?

También apreció la consistencia de Pokdarwis Dieng Pandawa, que había celebrado este evento de manera rutinaria durante 15 años, incluso cuando muchos otros distritos no habían comenzado un festival similar.

Espera que la agenda turística pueda continuar creciendo y pueda registrarse en Ken 2026.

Además, también enfatizó la importancia de la campaña «Dieng Clean» que tiene como objetivo aumentar la conciencia pública para mantener la limpieza del medio ambiente durante el festival.

«Esto también es para informarnos de que Indonesia necesita que todos seamos mejores», dijo el regente.