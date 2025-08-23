Kemenkum monitorea la herencia de la nación y realiza reformas legales a la edad de 80 años

SEMARANG (Antara) – En su 80 cumpleaños, el Ministerio de Derecho de la República de Indonesia aumentó el tema «Mantener la herencia de la nación y se dio cuenta de la reforma legal para dar la bienvenida al futuro».

Este tema tiene un significado muy profundo y en capas.

Esto fue presentado, el jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho Java Central, Heni Susila Wardoy, al leer los comentarios del Ministro de Derecho, Supratman Andi Agtas, en el 80 cumpleaños del Día de Pengayoman, que tuvo lugar en el campo de la oficina regional el viernes (22/08).

«En primer lugar, mantener la herencia para garantizar que la ley permanezca basada en Pancasila, Aduanas y Justicia Social», dijo Heni.

En segundo lugar, la realización de las reformas legales significa hacer cambios concretos, de modo que la ley no esté desactualizada, adaptándose a los desafíos de la digitalización, la globalización y la democratización.

En tercer lugar, la bienvenida del futuro significa preparar una ley que está lista para llevar a la nación al oro de Indonesia 2045.

Como reflexión y evaluación, la oficina regional explicó algún desempeño del Ministerio de Derecho.

«En el campo de la administración regulatoria, nuestro desempeño está orgulloso. El índice de reforma legal de 2024 logró un valor perfecto de 100», explicó Heni.

«También logramos mantener el índice de calidad de leyes y regulaciones en 3.7, lo que muestra un aumento en la consistencia en la armonización e implementación de actualizaciones legales», continuó.

A través de la aplicación de armonización electrónica, Heni continuo, miles de diseños regulatorios ahora se pueden sincronizar en varios ministerios.

A través de JDIHN, las personas tienen acceso directo a más de 670 mil documentos legales más grandes en nuestra historia.

En el campo de acceso a la corte, dijo Heni, los tribunales acompañaron a 2.045 beneficiarios de asistencia legal.

Posteriormente, 542 grupos comunitarios recibieron asesoramiento legal, consulta, para la mediación. Y en la base, Kemenkum logró formar 7.212 Post de Ayuda Legal de Village/Kelurahan, con el apoyo de 8.277 Paralgal.

Además, en el campo de la propiedad intelectual, en solo la mitad de 2025, más de 78 mil solicitudes de derechos de autor, 91 mil solicitudes de marcas, así como miles de solicitudes de patentes y diseño industrial.

Y en el campo de la educación legal hemos inaugurado el campus de Pancasila Pengayoman.

Además de este rendimiento, la velocidad de Menkum, todavía hay algunos desafíos que deben responderse.

«Todavía nos enfrentamos a regulaciones superpuestas, una política sectorial de crucero que no está integrada, baja alfabetización legal y aplicación de la ley de la propiedad intelectual que no ha sido óptima», dijo Heni.

«Todavía hay personas que no creen completamente en el sistema legal porque sienten que la justicia no siempre ha elegido con ellos».

«Este es nuestro desafío: cómo puede hacer la ley, no solo los instrumentos, sino también de las personas. Las leyes son simples, claras y pueden ser entendidas por alguien. La ley que protege, no pesada», dijo.

Finalmente, el Menkum invitó a las filas para confirmar la determinación de la herencia de la nación en forma de ley arraigada en Pancasila, para continuar la ley de la ley con coraje, transparencia y apertura, y el futuro para dar la bienvenida a los desafíos de las leyes del Times, los desafíos del tiempo, demasiado humanistas.

La ceremonia del Jubileo de 80 años del Día entusiasta en el Ministerio de Derecho de Java Central fue atendida por la Oficina Regional de la Dirección General de Correcciones de Java Central, la Oficina Regional de la Dirección -General de Inmigración Central de Java, la provincia regional de Burrala Javial.

Como valoración, el Ministerio Central de Java Van Kum también apreció a las partes interesadas y socios en esta actividad por su cooperación, a saber, el decano de la facultad y el derecho en el campo de la supervisión notaria, la agencia legal del gobierno provincial y el DPR -Secretariat I en el campo de Jdihn.