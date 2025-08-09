Kemenkum fomenta el papel de «amicus curiae» en la profesión notaria

SEMARANG (Antara) – Director General de Administración de Derecho General (AHU) del Ministerio de Derechos Widodo alentó la importancia del papel de «Amicus curiae» o también conocido como «amigo de la corte» por la profesión notaria.

«Amicus curiae es un puente que conecta el juicio judicial con información adicional de un tercero que ofrece una visión objetiva de un caso», dijo en Semarang, el sábado.

Esto se transfirió cuando fue un orador importante durante el seminario titulado «Amicus curiae (Amigos de la Corte) con respecto al juicio judicial con un notario».

Amicus curiae es un tercero que no es parte en un caso, pero tiene interés o preocupación por el caso.

Proporcionan información, tanto por vía oral como escrita, para ayudar al tribunal a investigar y decidir sobre asuntos, pueden ser voluntarios o a petición del tribunal.

«Amicus curiae no está directamente relacionado con las partes, pero ofrece espacio para comprender a los agentes de la ley para ofrecer justicia», dijo.

«En principio, estamos abiertos a las opiniones de terceros siempre que sean relevantes y podemos ayudar a ofrecer una descripción objetiva y puntos de vista legales objetivos», continuó.

Aunque no está regulado explícitamente en el derecho penal o civil en Indonesia, la práctica de Amicus curiae lo ha desarrollado y aceptado en varios tribunales, incluso en derechos humanos y «evaluaciones judiciales» en el tribunal constitucional.

«Desafortunadamente, de los muchos casos legales con respecto a un notario, un solo no ha sido presentado por la Asociación del Notario (INS) indonesio o académicos como una forma de defensa basada en la científica y la profesionalidad del notario», dijo.

Según él, Amicus curiae no es una sala de defensa personal, sino un canal de opinión pública o una comunidad profesional sobre temas que tienen un gran impacto.

En el contexto del notario, descubrió que esto podría usarse para explicar la autoridad de la posición y el límite de responsabilidad.

«Alentamos a la organización del notario indonesio de Bond a reunir activamente la asignación de amicus en asuntos relacionados con el departamento que no es departamentos, por lo que existe una orientación y formato estándar y el negocio con notario», dijo.

Mientras tanto, el jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho de Java Central y Heni Heni Susila Wardoyo apreciaron la posesión del seminario para los candidatos para que los notarios obtengan nuevas ideas sobre la relación entre el papel del notario y el poder de los servicios judiciales y públicos.

«Es sorprendente, este es el resultado de una buena cooperación entre este gerente central, Kemenkum, esta gestión regional de Java Central y la Oficina Regional del Ministerio de Derechos y la Escuela Secundaria. Esperemos que las ciencias de los oradores sean útiles y puedan ser transferidos a candidatos para notarios que no han podido participar en este seminario», dijo.

El seminario también presentó al Director de Civiel Dirección -General (Ditjen) Ahu Henry Sulaiman, el Presidente del Tribunal Supremo Agus Subroto y el Prof. DR. Arief Hidayat como juez del Tribunal Constitucional como persona de recursos.