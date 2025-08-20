Kemenkum estuvo presente en el 80 cumpleaños de la provincia de Java Central, Synergy and Support Forms

SEMARANG (Antara) – El Ministerio de Derechos de Java Central para conmemorar el 80 aniversario de la provincia de Central – Java mostró sinergia y una forma de apoyo a la visión del desarrollo de la provincia, mientras que se fomenta un buen gobierno y se fomenta una Java Central más avanzada y competitiva.

Durante la ceremonia de aniversario de 80 años de la provincia de Java Central en el Batang Integrated Industrial Estate (KITB) el martes (19/8), participó el Ministerio de Derechos y Menjum. El jefe de la División de Servicios Legales de Tjasdirin estuvo presente que representaba al jefe de la oficina regional de Heni Susila Wardoyo.

La ceremonia fue dirigida por el gobernador central de Java Ahmad Lutfi. También estuvieron presentes el vicegobernador de Taj Yasin Maimoen, presidente del DPRD Central DPRD Sumanto, Secretario Regional de la Provincia de Sumarno, elementos del Foro Coordinativo de Liderazgo Regional (Forkopimda), líderes comunitarios y representantes estudiantiles.

En su mandato, el gobernador explicó el desempeño del desarrollo de Java central en el primer semestre de 2025 que mostró desarrollos positivos. El crecimiento económico se registró del 4.96% en el primer trimestre al 5.28% en el segundo trimestre, con un crecimiento trimestral de 6.45%. La realización de las inversiones también aumentó considerablemente a Rp45.58 billones, esta fue la más alta en la isla de Java.

Además, la absorción laboral creció a 222 mil personas, lo que convirtió a Java en una región con la mayor absorción laboral en la isla de Java. La tasa de pobreza también cayó de 9.58% a 9.48%, aunque la inflación aumentó de 0.75% a 2.20%, por lo que siguió siendo un desafío para el gobierno.

El gobernador Ahmad Lutfi expresó optimismo para este rendimiento. «El desempeño de este primer semestre es bastante alentador. El crecimiento económico está aumentando, las inversiones crecen, aumenta el empleo y las tasas de pobreza están disminuyendo», dijo.

Sin embargo, el gobernador también recordó que todavía había tareas que tenían que completarse de inmediato. «Todavía tenemos que mantener la inflación para permanecer bajo control», dijo.

Además, la realización del gasto APBD debe acelerarse, por lo que la comunidad realmente siente los beneficios. Al final de sus comentarios, el gobernador invitó a todos los elementos a trabajar juntos para construir Java Central.

«Con el espíritu de Java Central avanzado y sostenible para Indonesia, invité al gobierno, el mundo de los negocios, los académicos y la comunidad a insertar manos para realizar una Java central próspera, justa y competitiva», dijo.

Varios programas de prioridad también son una atención, incluida la reducción en la tasa de Java Trans BRT a Rp1,000 para estudiantes, empleados, veteranos, ancianos y discapacidades; dar estímulos de maestros religiosos con un presupuesto total de Rp92 mil millones; Programa de la Feria de Comercio Exterior a Corea del Sur para 100 estudiantes; El lanzamiento del primer programa depresivo de agua en Pekalongan; Además de enviar la canción «lir ilir» como patrimonio cultural de objetos no unesco.