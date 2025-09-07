Kemenkum: DPR no es solo una cuestión de proteger el trabajo

SEMARANG (Antara) – Analista de propiedad intelectual Oficina Regional Young del Ministerio Central de Java o Derecho Tri Junhanto dijo que los derechos de propiedad intelectual (DPR) no solo se trataban de protección legal para el trabajo.

«La propiedad intelectual no se trata solo de protección legal para el trabajo, sino que también puede ser una fuerza impulsora económica», dijo en Semarang, el domingo.

Esto se transfirió cuando era orador en una capacitación de propiedad intelectual en posesión de la oficina regional de la Java Central Kemenkum en colaboración con la Clínica de Derechos de Propiedad Intelectual de la Facultad de Derecho, Universidad de Diponegoro, Semarang.

Con la gestión correcta, dijo, el trabajo o las innovaciones pueden comercializarse para ofrecer beneficios financieros a sus creadores y alentar el crecimiento económico regional.

La presencia de TRI se convirtió en una forma de dedicación a la oficina regional de la Java Central Kemenkum para apoyar un concepto creciente de la comunidad, los académicos y los actores comerciales sobre el papel estratégico de la propiedad intelectual en el desarrollo de la economía creativa.

El material presentado incluye el alcance de la propiedad intelectual, que incluye derechos de autor, patentes, marcas, diseño industrial, secretos comerciales, indicaciones geográficas y protección de las variedades de plantas.

Además, los participantes también fueron invitados a comprender los principios básicos de la protección de la propiedad intelectual y cómo se administran como activos que tienen valor económico.

Mientras tanto, el jefe de la Oficina Regional de la Java Central Kemenkum Heni Susila Wardoy apoyó plenamente la capacitación para promover la conciencia de la importancia de la propiedad intelectual.

«Se espera que la conciencia de capacitación entre los estudiantes y la comunidad en general puedan promover que la propiedad intelectual no sea solo una idea o innovación», dijo.

Sin embargo, dijo que la propiedad intelectual es un activo valioso que puede protegerse, administrar y usar de manera óptima.

A la capacitación no solo asistieron académicos, sino también profesionales del sector empresarial y privado.