Kemenkum Central Java sigue la discusión sobre la estrategia para el análisis del análisis de implementación de Permenkumham no. 15/2020

SEMARANG (Antara) – La Oficina Regional del Ministerio del Ministerio Central de Java participó en la Estrategia de Política – Actividad de discusión con el tema «Análisis de la implementación de Perskumham número 15 de 2020 sobre procedimientos para la inspección del Consejo de Supervisión sobre el notario».

Esta actividad se llevó a cabo en el estudio de televisión de las Islas RIAU y fue casi seguida por toda la oficina regional de Kemenkum en Indonesia, Agencia Central de Estrategia de Política Legal, Dirección General de AHU, Académica de la Universidad, Gestión de la Asociación de Narias, Notario, Comunidad y partes interesadas.

El jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Derechos y la Cultura de las Islas RIAU, Edison Manik, transferió en su apertura que esta estrategia de política se llevó a cabo con el objetivo de distribuir los resultados de la implementación del número 15 de Permankumham de 2020, lo que significa que la preparación de las estrategias de implementación de la comunidad se ha preparado y las estrategias de entrada se han convertido en una intervención gubernamental del gobierno.

«Todavía hay una serie de problemas con la implementación de Permenkumham número 15 de 2020 con respecto al procedimiento para el tablero de supervisión en el notario, tanto en términos de subelementos de entrada que consisten en recursos humanos, presupuesto, infraestructura y autoridad SOP.

El jefe de BSK legal Andrady expresó su aprecio en la oficina regional de la isla RIAU Kemenkum por la implementación de esta actividad de discusión.

Esperaba que la discusión en esta actividad no solo fuera formal, sino también crítica y constructiva, para construir formuladores de políticas en el Ministerio de Derecho.

«La dinámica de este notario es muy importante y muy estratégico porque este notario no solo habla a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional porque nos hemos convertido en miembro de FATF (FIEL de acción financiera)», dijo Andry.

«Uno de ellos es que Indonesia debe ser un país que combate el lavado de dinero cometiendo diferentes parámetros en los que uno de los principios de reconocer a los usuarios del servicio y la propiedad útil de este notario es un registro importante para la socialización para el notario», continuó.

El jefe de la Oficina Regional de Kemenkum Central Java Heni Susila Wardoy apoyó los pasos de la oficina regional de Riau Kemenkum al realizar esta actividad.

«Hablar sobre el notario no solo con respecto a las tareas y las autoridades, sino que también se incluye en este caso, cómo el notario realiza posiciones de acuerdo con el Código de Ética del notario», dijo.

También presente en la discusión de varios oradores, incluidos Dwi Resti Bangu, SH, MH como Presidente de la Oficina Regional de Estudios y Evaluación de Productos Legales de Productos Legales de Riau, Académicos de la Universidad Internacional de Batam, Dr. Ir. F. Yudhi Priyo Amboro, SH, M.Hum y Harmoni Napitupulu, SH, M.Sc, Analista de expertos asociados en la Dirección General de AHU y guiada por la moderadora Maiza Tri Handayani de Evri.

Se espera que al participar en esta actividad de discusión de estrategia de política, se pueda utilizar como referencia para el equipo BSK de la Java Central Kemenkum en la implementación de discusiones de políticas con respecto a la distribución de información sobre los resultados del análisis de las estrategias de políticas llevadas a