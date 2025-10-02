Kemenkum Central Java recibe 29 P3K fortaleciendo la burocracia

SEMARANG (Antara) – La Oficina Regional del Ministerio de Java Central participó en la transferencia de empleados del gobierno con un acuerdo de trabajo (P3K) del año fiscal de 2024 dentro de la Secretaría General del Ministerio de Derecho de la República de Indonesia, el miércoles (1/10).

El Ministerio de Derecho de Java Central y el Ministerio de Síndicos casi participaron en la actividad del Salón de la Oficina Regional de Kresna Basudewa. La actividad central tuvo lugar en el Ministerio de Derechos de Graha Pengayoman.

En principio, el Ministro de Derecho de Java Central P3K recibió empleados de la Secretaría -General del Ministerio Coordinador de Kemenkum para ser autorizado en la Oficina Regional.

Java Central Kemenkum obtiene 5 tiempo completo por primera vez y 24 veces por primera vez. Este número incluye P3K que se coloca en la Ley Legal Badiklat o Java Central y BHP Semarang.

De la siguiente manera, al mismo tiempo, Tjasdirin ha presentado al jefe de la Oficina Regional Regional de Java Kemenkum, Heni Susila Wardoyo, Heni Susila Wardoyo, jefe de la División de Servicios Legales, la decisión de nombramiento para el representante P3K.

Kadiv Yankum informó que pueden mantener la confianza del gobierno mostrando una alta dedicación en el trabajo.

«Hemos aconsejado que los amigos (P3K) deben estar más entusiasmados con las obras, retener la integridad, aumentar la lealtad», ordenó Tjasdirin.

«Tepo Sliro y Soporte mutuo, cooperación, un trabajo en equipo sólido y responsable».

«No excluye la posibilidad cuando trabajamos para cometer errores. Entonces, por favor recuerdan el uno al otro», continuó.

Kadiv Yankum también le recordó a P3K que estaba más agradecido por la oportunidad.

«No olvides estar agradecidos, la posibilidad que se ha recibido en este momento no escapa al poder de Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Dios Todopoderoso», dijo Tjasdirin.

«Ciertamente, esto está en todas partes, los amigos pueden aceptar el decreto hoy».

«Nuevamente, aumente el rendimiento, el rendimiento y la disciplina. Finalmente, me felicito. Felicitaciones por trabajar y retener este mandato», concluyó.

Anteriormente, el jefe de la Oficina del Ministerio de Derecho y los Derechos Humanos, Fajar Sulaeman Taman, explicó que el nombramiento de P3K era uno de los pasos estratégicos del gobierno para fortalecer la burocracia y mejorar la calidad de los servicios públicos.

Esta política, también explicó Fajar, se convirtió en parte del mandato de la ley en la regulación de los empleados de la administración estatal del Estado, así como las respuestas a las necesidades de una organización siempre dinámica.

En general, el Kemenkum estableció no menos de 673 P3K, que se dividieron entre las unidades centrales y regionales.