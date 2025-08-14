Kemenkum Central Java Push Grobogan Salt Reach Indicaciones geográficas

SEMARANG (Antara) – El Ministerio de Derecho (Kemenkum) de la Región Central de Java alienta a la gente de Grobogan Regency a registrar la sal de Grobogan a recibir certificados de indicación geográfica.

El analista de propiedad intelectual del Ministerio de Derecho en Java Central, el joven experto Tri Junhanto en Semarang, dijo que Grobogan había penetrado en el mercado europeo en la década de 1950 con la marca Volcan Salt Java.

Según él, el producto de sal es bastante único y raro porque no proviene del mar, sino de la fuente de agua como resultado de la erupción del volcán de lodo en el pueblo de Jono, regencia de Grobogan.

Además, Grobogan -So tiene un bajo contenido de NaCl que potencialmente se menciona como un tratamiento de sal de la hipertensión.

El equipo del Ministerio de Derecho en Java Central ha realizado un estudio sustantivo que se centró en la discusión sobre documentos en el servicio de cría y pesca de animales de Grobogan Regency.

«Se espera que Grobogan reciba un certificado de indicación geográfica para aumentar el grado de materias primas y el bien de los agricultores», dijo.

Mencionó el importante papel en el registro de indicaciones geográficas para proteger el nombre del producto de un área con calidad, característica y reputación.

Según él, un aspecto importante en la evaluación de la solicitud de registro es la existencia de una organización comunitaria sólida para dar una posición de negociación más alta en el mercado.

En un estudio sustantivo entre la Comunidad de Protección Geográfica (MPIG) junto con la Oficina de Ganadería y Pesca de Animales Grobogan Regency, se explicó sobre descripciones de productos, características, estructura organizativa y mapas límite de producción de sal de Grobogan.

Tri Junhanto explicó que tiene como objetivo garantizar que el área fuera de Grobogan Regency no pueda reclamar productos similares.

