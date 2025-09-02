Kemenkum Central Java-Pemkab Wonosobo Sinergi Dando a Posbankum

WNOSOBO (Antara) – La Oficina Regional (Kanwil) del Ministerio de Derecho (Kemenkum) de Java Central junto con el Gobierno de Wonosobo Regency celebró una reunión de coordinación para el establecimiento de la aldea/aldea de asistencia legal después (Posbankum), en la sala de la sala de la sala de la sala de medidas de Kertonegoro Geregenrui.

El jefe de la parte legal de la Secretaría Regional de Wonosobo Nurwahid en Wonosobo, dijo el martes que la aldea/Kelurahan Posbankum está funcionando como un foro de mediación sobre el nivel de la aldea/Kelurahan para realizar la paz, para que las disputas puedan resolverse para los tribunales.

Asistente del Gobierno y Bienestar de la Secretaría Regional Wonosobo Albertus Didiek Wibawanto, dijo que esta reunión de coordinación fue una carta de seguimiento de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho y cooperativas de Java Central relacionada con la formación de Posbankum.

Según él, Regency 10 Posbankum se ha formado en Wonosobo. Mientras tanto, el objetivo de la formación de Posbankum en Wonosobo fue de 66 Posbankum en septiembre de 2025.

Pidió apoyo de todos los jefes de Asonosobo-Sub-District para que el objetivo pudiera llegar de inmediato.

Kadiv P3h Delmawati, explicó que el pueblo/Kelurahan Posbankum es un programa nacional de la Agencia Nacional de Desarrollo Legal (BPHN) que se llevó a cabo junto con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Pueblos, Regiones y Transmigración desfavorecidos, el Ministerio de Mujeres de las Mujeres, Corte.

«El Posbankum está presente para acercar el acceso a la corte, para fortalecer las posiciones de mediación y paz, para reducir los casos que ingresan a la corte y suprimir el problema de la sobrecapacidad de la prisión», dijo.

El jefe de la Oficina Regional de Kemenkum Central Java Heni Susila Wardoy dijo que si el Posbankum fue lleno por Paralegal designado por el jefe de la aldea de Lurah.

«Más tarde reciben capacitación especial de la oficina regional de la Java Central Kemenkum junto con una organización acreditada de Ayuda Legal», dijo.

