Kemenkum Central Java-Pemkab Kudus dibuja PK con respecto a la sinergia del servicio

KUDUS (Antara) – La Oficina Regional del Ministerio de Derecho en Java Central y el gobierno de Kudus Regency firmó el miércoles un Acuerdo de Cooperación (PKS) sobre la sinergia de los servicios.

La firma fue llevada a cabo por el Jefe de la Oficina Regional de Java Central Kemenkum Heni Susila Wardoyo y el regente de Kudus Sam’ani Intakoris en el Pringgitan del Kudus Regency Pendopo.

«Se espera que esta colaboración sea un paso concreto para expandir los servicios legales que son fácilmente accesibles para el público», dijo el jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Derechos y la escuela secundaria, Heni Susila Wardoyo en Kudus.

A través de los PK, alentó el establecimiento de una asistencia legal (Posbankum) en cada aldea y aldea de Kudus.

«A través de este acuerdo de cooperación, esperamos el apoyo del regente para que las aldeas puedan establecerse en Kudus Posbankum. La existencia de Posbankum abrirá un acceso más amplio al juez de la comunidad, especialmente a nivel de aldea», dijo.

Reveló que el Posbankum funcionaría más tarde como un centro de servicios legales para la comunidad, donde Paralgal ofrece información, educación y mediación de problemas legales a nivel de aldea.

Por lo tanto, resolver problemas legales puede ser más rápido, más simple y eficiente sin tener que manejar el proceso del proceso directamente.

Mientras tanto, el regente de Kudus Sam’ani Intakoris dio la bienvenida a la sinergia.

Hizo hincapié en el despliegue del gobierno local para continuar apoyando a los programas Central Java Ministerie of Kum para mejorar la calidad de los servicios legales en la ciudad de Kretek.

«Pedimos cooperación e instrucciones, de modo que la implementación de servicios legales en Kudus Regency mejore. Estamos listos para trabajar juntos en interés de la comunidad», dijo.

Con la firma de la potencia, se espera que los pasos concretos en forma de fundación de Posbankum puedan realizarse de inmediato en todas las aldeas y Kelurahan en el regencia de Kudus, para que la comunidad sea más fácil de acceder a la ayuda justa y justa.