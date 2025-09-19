Kemenkum Central Java otorga asesoramiento legal a la escuela

SEMARANG (Antara) – El Ministerio de Derecho (Kemenkum) de Java Central ofrece asesoramiento legal a las escuelas de la ciudad de Semarang como un intento de aumentar la conciencia legal de la generación más joven.

Expansión legal del experto asociado Kemenkum Central Java R. Danang Agunggo en dar material de asesoramiento sobre Semarang de la Escuela Secundaria Nusa PuTera, dijo el viernes que la conciencia legal debe introducirse temprano en la generación más joven temprano

«La generación más joven debe comprender que la ley no es solo una regla, sino también una guía para proteger sus derechos», dijo.

Según él, es importante aplicar la comprensión de la legislación y los derechos humanos en la vida diaria.

Además, al comprender la ley y los derechos humanos, continuó siendo más sensato en los apoyos, tanto en el entorno escolar, fuera de la escuela como en el uso de las redes sociales.

El director de NUSA PuTera Semarang High School Yuniarti expresó su agradecimiento por la implementación del asesoramiento.

«Tal asesoramiento es muy útil. Los niños no solo obtienen conocimiento académico, sino que también ofrecen conciencia legal para asumir los desafíos de esa época», dijo.

El material de asesoramiento proporcionado incluye la idea de la ley, el papel de la ley en la vida social, así como ejemplos que están cerca de la vida de los adolescentes, como la promiscuidad, el ciberacoso, para abusar de las redes sociales.