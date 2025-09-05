Kemenkum Central Java optimiza los servicios públicos a través de la innovación digital

SEMARANG (Antara) – La Oficina Regional del Ministerio de Derecho en Java Central intenta optimizar los servicios públicos presentando una variedad de innovaciones digitales que facilitan los servicios a la comunidad.

El jefe de la Oficina Regional de Java Central Kemenkum Heni Susila Wardoy, en Semarang, dijo el jueves que había muchas innovaciones digitales superiores que se convirtieron en una prueba clara de la modernización de los servicios públicos.

Mencionó a Silandu (Sistema de Información de Servicio Integrado), Simakhun (Sistema de Servicio de Gestión de Competencia Legal), Pre-Harmon, Posbankum y Haize Midle (página de información del personal de Java Central).

«Esta innovación facilita que las personas se vuelvan rápidas, transparentes y responsables, pero también fácil, así como simple. escucha Y evaluación del desempeño «, dijo.

Esto fue transferido durante la verificación de campo por el Equipo Nacional de Evaluación (TPN) del Ministerio de Reforma Administrativa y Reforma de Burocracia en el contexto de la construcción de la zona de integridad a la designación de la burocracia limpia y por servicio (WBBM).

La serie de actividades comenzó, con una evaluación de la TPN a la sala de servicio integrada, donde se proporcionaron varios servicios públicos, que van desde la administración de derecho general, la propiedad intelectual.

Posteriormente, las regulaciones legales, la asistencia legal, a los servicios de apoyo a la gerencia que han sido diseñados para facilitar la comunidad.

Además, la oficina regional de Java Kemenkum central también presenta un servicio basado en la selección de BAL para acercar los servicios a la comunidad, como la presencia del centro comercial de servicio público (MPP) en cuatro distritos.

La formación de centros de propiedad intelectual en 12 ubicaciones, determinando la Secretaría del Consejo de Supervisión Regional (MPD) en cada distrito, así como en el programa de vestidos (rechazando la satisfacción y los gravámenes salvajes).

Hizo hincapié en que llegar a WBBM fue el resultado del trabajo colectivo de todas las filas del Ministerio de Derecho.

«Este designado no es el objetivo final, sino el comienzo de nuestra dedicación para hacer mejoras, aumentar la integridad y ofrecer mejores servicios públicos», dijo.

Durante el proceso de verificación, TPN MenPan RB lleva a cabo un control directo sobre varios aspectos, que van desde la innovación de servicios, la gestión de la gestión, hasta la aplicación de los principios de integridad y responsabilidad.

Posteriormente, los esfuerzos para digitalizar los servicios legales, aumentar el acceso a la asistencia legal para las comunidades desfavorecidas y optimizar los servicios basados ​​en la tecnología.

Con una mente colectiva y una innovación continua, Heni es optimista de que la oficina regional de Java Kemenkum central puede alcanzar el título de WBBM, mientras usa servicios de calidad, transparentes y justos para la gente de Java Central.

Leer también: los agujeros de Java Central de Kemenkum surgieron en la formación de productos legales