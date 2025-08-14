Kemenkum Central Java ofrece servicios de propiedad intelectual en Tegal City

TEGAL (Antara) – La Oficina Regional del Ministerio de Derecho en Java Central ahora presenta Servicios de Propiedad Intelectual (KI) en el Aleya Sewagati Public Service Mall (MPP), Tegal Barat, Tegal City.

El joven analista de propiedad intelectual de Tri Junhanto en Tegal dijo el jueves que la apertura de los servicios en el MPP era parte de la estrategia de transporte de pelota al aumentar la conciencia legal de la comunidad con respecto a la protección de KI.

«Esperamos que la presencia de servicios de KI pueda tener un impacto positivo aquí. Desde Tegal y las personas circundantes, se espera que sean más conscientes de que KI necesita protección legal», dijo.

Se espera que la presencia de este servicio facilite a las personas de la ciudad de Tegal y al área circundante obtener acceso a varios servicios de protección de KI sin tener que viajar a Semarang sin largas distancias.

Los servicios disponibles incluyen registro de marca, derechos de autor, diseño industrial, patentes, indicaciones geográficas, para recibir quejas de violaciones de KI.

El inquilino central de Java Kemenkum trabaja todos los jueves y la segunda y cuarta semana a partir de las 8 a.m. WIB-150 WIB.

El que fue acompañado por jóvenes relaciones públicas, Pranata Hazmi Saefi, dijo que con este horario la comunidad podría ajustar su tiempo de llegada sin perturbar las actividades diarias.

El jefe de la Oficina Regional de Java Central Kemenkum Heni Susila Wardoy dijo que la propiedad intelectual era uno de los activos importantes para empresarios, fabricantes, artistas e innovadores.

«Con la existencia de protección legal, el trabajo producido no solo tiene valor económico, sino que también se reconoce legalmente como la propiedad del fabricante o propietario. Esto puede prevenir la piratería, la imitación o el abuso de trabajos que pueden dañar al fabricante», dijo.

También se espera que la presencia de servicios de KI en MPP Tegal fomente el crecimiento económico creativo en las regiones.

«La comunidad ahora puede registrar marcas de productos, proteger el diseño industrial o proteger su creación con un proceso más simple y más rápido. Además, también estamos listos para ofrecer educación y ayuda para aquellos que aún no están familiarizados con los procedimientos y beneficios de la protección de KI», dijo.

Según él, la cooperación con el gobierno de la ciudad de Tegal para la provisión de este servicio es una manifestación tangible de la dedicación del Java Kemenkum central para acercar los servicios públicos que están cerca y a la meta.

«Queremos que el público no dude en cuidar sus derechos de propiedad intelectual. El proceso ahora es más simple, costos asequibles y los resultados ofrecen seguridad legal», dijo.

