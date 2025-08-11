Kemenkum Central Java Mediación Cinco casos de violaciones de DPR

SEMARANG (Antara) – El Ministerio de Justicia (Kemenkum) de la región central de Java medió cinco casos de violaciones de los derechos de propiedad intelectual durante el período 2025.

«En 2025 hubo ocho informes con la parte reportada que alcanzó 50 partes», dijo el lunes analista de propiedad intelectual de la región central de Java Tri Junarto en Semarang el lunes.

Según él, el informe de violaciones de la propiedad intelectual se relaciona principalmente con los derechos de autor de los motivos de batik y música.

Algunos de los casos que fueron mediados con éxito son disputas entre el Ayuntamiento de Semarang y el fabricante de Semarang Great, el plagio de uno de los canciller de las universidades estatales en Semarang, violaciones de indicaciones geográficas en LASEM, así como violaciones de marcadores en Kudus en Kudus en Kudus.

Según él, todavía se necesitan esfuerzos adicionales con el pago de regalías que no han sido óptimas para el país y los cancionistas que no han recibido un máximo beneficios económicos.

Mientras tanto, la Dirección General de Propiedad Intelectual Kemenkum señaló que Java Central como un área con el número de trataciones más altas de las propiedades intelectuales a nivel nacional.

Java central también ganó el primer lugar en el resumen del número de mediadores de propiedad intelectual.

La existencia de mediadores competentes en la región es una capital importante en la creación de protección legal rápida, barata y eficiente.