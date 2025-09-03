Kemenkum Central Java: la zona de integridad debe ser una cultura laboral

SEMARANG (Antara) – Jefe del Ministerio de Derecho (Kemenkum) de la región central de Java, Heni Susila Wardoyo enfatizó que la construcción de la zona de integridad de la organización debería ser una cultura laboral.

«La zona de integridad no es solo el cumplimiento de los documentos antes de la evaluación», dijo Heni durante el refuerzo de la construcción de la zona de integridad a la limpieza y porción (WBBM) del Ministerio de Cooperativas en Java Central en Semarang, miércoles.

Hizo hincapié en que los excelentes servicios públicos de la primera impresión deberían comenzar cuando la comunidad ingresa al entorno de la oficina.

«Debe usarse para servicios óptimos, no porque se evalúe, sino porque es una responsabilidad», agregó.

Según él, la evaluación actual no es solo para mejorar la apariencia, sino un momento de reflexión y mejora interna que debe mantenerse constantemente.

Espera que los resultados de la evaluación no reduzcan la calidad del servicio.

«Las mejoras deben hacerse todos los días, no solo por la evaluación, sino porque trabajamos para la comunidad», dijo.

Los servicios en la Java Central Kemenkum han mostrado progreso, aunque todavía hay una serie de cosas que deben seguirse de inmediato para no ser un registro durante la evaluación.

Heni enfatizó que los buenos servicios públicos deberían ser una cultura laboral, no solo una obligación administrativa.

Es por eso que, según él, la comunicación, la sinergia y la unión se necesitan entre los matrimonios al mantener la calidad de los servicios.

«No trabajamos para complacer a nuestro jefe, sino para cumplir con nuestras responsabilidades como funcionarios», dijo.