Kemenkum Central Java: la marca colectiva «Bakso Wonogiri» puede ser reconocida internacionalmente

SEMARANG (Antara) – El Ministerio de Derecho (Kemenkum) de la región central de Java alienta el registro de la marca colectiva «Bakso Wonogiri» que no solo se reconocerá a nivel nacional, sino a nivel internacional.

El joven analista de propiedad intelectual del Ministerio de Derecho Regional Central y Tri Junananto en Semarang, dijo el viernes que el ministerio se dedicó a ayudar a los actores comerciales locales en el proceso de registro y el uso de propiedad intelectual.

«Esto no es solo una cuestión de legalidad, sino también una cuestión de competitividad y sostenibilidad empresarial», dijo.

Según él, la marca colectiva es un instrumento importante para que las empresas mantengan la reputación del producto, para aumentar el valor de ventas y proteger las características de los productos de otras partes.

Es por eso que continuó, el Ministerio de Derecho y Sociedad Central de Java, el registro colectivo «Bakso Woowogiri» consideró una manifestación tangible de la sinergia entre el gobierno local y los actores comerciales en la creación de un ecosistema comercial sólido, basado en la propiedad intelectual.

Con una fuerte estrategia para la protección legal y la marca colectiva, dijo: «Las albóndigas de Wonogiri» miraron la posibilidad de convertirse en un ícono culinario indonesio en el ámbito internacional.

La marca «Bakso Wonogiri» está registrada conjuntamente por la Asociación de Distribuidores de albóndigas en la región con la facilitación de Bapenda Woogiri Regency y el Ministerio de Derecho y la Región de Jawa.

El Central Java Kemenkum ofrece apoyo a través de una amplia capacitación sobre la importancia de un sistema de propiedad intelectual, en particular marcas colectivas para grupos comunitarios basados en la comunidad.

