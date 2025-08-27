Kemenkum Central Java Facilitar el registro de la marca 37 MSME

SEMARANG (Antara) – La Oficina Regional del Ministerio de Derecho de la Provincia de Java Central facilita el registro de la propiedad legal de la marca para 37 empresas micro, pequeñas y medianas (MIPYME) en la ciudad de Semarang.

La Oficina Regional de Analista de Propiedad Intelectual por Kemenkum Central Java Dr. Tri Junhanto en Semarang, el miércoles, transfirió la importancia del registro de una marca de productos.

«La marca cumple con tres condiciones principales, a saber, el signo puede presentarse gráficamente, tiene una fuerza distintiva y se usa en actividades comerciales», dijo.

Tri Junanance transmitió esto durante la coordinación, sincronización e implementación del Taller de Derechos de Propiedad Intelectual «Desarrollo de Recursos Industriales» en colaboración con la Oficina de la Industria de la Ciudad de Semarang.

Según él, la marca tiene una función como identidad de producto, distinguiendo otros productos y puede aumentar el valor de un producto.

«Las marcas pueden agregar valor a un producto, el valor económico de un producto puede aumentar debido a los elementos de la marca que están empaquetados en una forma atractiva», dijo.

Es por eso que invitó a la mayoría de los participantes como MIPYME a registrar sus marcas comerciales comerciales con un costo de registro de Rp1.8 millones para el público y RP500 mil para MIPYME.

«Puedes completar el formulario en líneaRealice pagos, agregue una etiqueta de marca y agregue una carta de recomendación y declaración de UMK. Además en líneaEl registro puede ser para la oficina regional, consultores e instituciones educativas «, explicó.

Recordó que el registro de la marca podría haber sido rechazado, por ejemplo, una imitación o parece el nombre o abreviatura de personas famosas, fotos o nombres de las entidades legales de otras personas, que también se parecen al nombre o abreviatura de la bandera, símbolo de un país.

«La marca también es rechazada si parece una placa oficial o un sello de sello utilizado por el estado o la institución gubernamental, excepto con la aprobación por escrito de las autoridades», explicó.

Jefe de la Oficina Regional de Kemenkum Central Java Heni Susila Wardoyo apoyó los esfuerzos de cooperación con la oficina de la industria de la ciudad de Semarang para facilitar el registro de marca para las empresas.

«Esta actividad es, por supuesto, buena para las MIPYME, especialmente cuando se ofrece la protección legal de las marcas registradas», dijo.

Mientras tanto, el jefe de la industria de la ciudad de Semarang y la división de la industria de la industria textil Janatul Husna enfatizó que la protección de la marca es uno de los pilares importantes para aumentar la competitividad de la industria local.

Es por eso que se realizó la capacitación para obtener información sobre el alcance de la propiedad intelectual, la propiedad personal y conjunta, los requisitos de la marca, el valor económico y la importancia del registro de la marca, las condiciones y procedimientos de registro, las tarifas y las razones de la marca.