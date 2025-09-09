Kemenkum Central Java empuja la transición de las marcas privadas para ser colectivos

SEMARANG (Antara) – La Oficina Regional del Ministerio de Derecho en Java Central continúa alentando la protección de la propiedad intelectual al fortalecer las marcas colectivas, de las marcas privadas como colectivos.

Analista de propiedad intelectual del experto juvenil de la oficina regional de Kemenkum Central Java Tri Junhanto en Semarang dijo el lunes la importancia de cambiar de marcas privadas a marcas colectivas.

Afirmó que la protección colectiva ofrece beneficios más amplios porque protege el trabajo de la comunidad y, al mismo tiempo, fortalece la posición de los artesanos para tratar la competencia del mercado.

Esto fue transferido a una discusión de marca colectiva con la comunidad de Batik de Tapakdara Metese que tuvo lugar en la Clínica de Propiedad Intelectual del Departamento de Industria y Comercio o Provincia Central de Java.

En esa ocasión, empujó a Tapakdara Metash Batik, que había sido transferido a una marca privada a la marca colectiva.

Presidente de Tapakdara Batik MetaSeh Ni Wayan Supermi, así como el propietario del Batik Tapakdara Metash Suminah Batik Batik, quien expresó su apoyo a la retirada de marcas privadas que se presentan como marcas colectivas.

Según ellos, el paso es una forma de solidaridad y cooperación mutua para proteger al batik mientras anticipa el aumento de la impresión de batik.

Según los resultados de la discusión, la comunidad de Tapakdara Metash Batik acordó producir dos formas de protección de la propiedad intelectual.

A saber, los derechos de autor de diferentes motivos Batik creados por la comunidad de Batik de Tapakdara Meta.

Luego, dos marcas colectivas, a saber, marcas para la clase 24 (material de batik) y marcas para 25 clase de carga (moda de Batik).

El plan, la marca colectiva, eclipsará a 26 miembros del artesano, cada uno sigue siendo las características de sus motivos.

Para fortalecer la identidad, la comunidad también compilará un libro de compilación Batik Tapakdara MetaSeh como documentación oficial.

Representantes de la provincia de la provincia central de Java, Tomy Arjunanto, apoyaron la transición de la marca privada de la marca privada.

Con el acuerdo, Batik Tapakdara Metash registrará inmediatamente su marca de derechos de autor y colectivos.

«Para que el trabajo de los artesanos esté protegido, la identidad de la comunidad se vuelve más fuerte y la contribución de la economía creativa de Java central está aumentando», dijo.