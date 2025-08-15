Kemenkum Central Java Education Beneficios de la protección de los productos de marca de los actores de MIPYME

Brebes (Antara) – La Oficina Regional del Ministerio de Derechos en Java Central, ofrece educación y comprensión de la importancia de los beneficios de la propiedad intelectual (KI) como una forma para proteger los productos de la marca de las empresas micro y pequeñas y medianas (MSME) en la regencia de Brebes.

Jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho Java Heni Susila Wardoy en Brebes dijo el viernes que se compromete a continuar acompañando a las PYME al registrar la propiedad intelectual, ambas marcas, los derechos de autor y el potencial de indicaciones geográficas (IG).

«Este esfuerzo está de acuerdo con la misión del gobierno de fortalecer la competitividad de los productos locales y al mismo tiempo garantizar la protección legal para el trabajo del público», dijo.

El que estuvo acompañado por el joven análisis de la propiedad intelectual de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho Java Tri Junhanto dijo que la marca es importante activa, por lo que debe registrarse para evitar prácticas de imitación que puedan dañar a los actores comerciales.

«La marca es una identidad comercial. Si no está protegida, es muy vulnerable ser simulada por otras partes. Es una pena que las MIPYME que tengan dificultades para construir productos superiores, perdiendo sus derechos sobre sus marcas», dijo al entrenar a uno de los pioneros de los centros de huevos salados en el regente de Brebes, el viernes.

En medio del desarrollo de centros de huevos salados en brebes que ya son famosos en diferentes regiones, dijo, la protección de la marca es importante para los factores de MIPYME.

«Al registrar una marca, los productos de huevo salados no solo tienen una identidad clara, sino que también protegen prácticas de imitación que pueden dañar a los actores comerciales», dijo.

Espera que esta actividad educativa pueda abrir las ideas de los factores de MIPYME, para que sea más consciente de los beneficios de la protección legal de su trabajo e innovación, especialmente en el medio de la intensa competencia del mercado.

«Al registrar marcas, los productos MSME siempre serán conocidos generalmente, protegidos contra la imitación y pueden competir con el mercado nacional», dijo.

Según él, la indicación geográfica (IG) es un signo que muestra el área de origen de un producto que tiene cierta calidad, reputación y características como resultado de factores ambientales geográficos.

Si Brebes se registra con éxito como IG, dijo, dijo, este producto no solo está protegido contra la imitación, sino que también obtiene un reconocimiento exclusivo como un producto regional típico, mientras que el valor económico agregado aumenta y las posibilidades de marketing se extienden al extranjero.

