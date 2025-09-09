Kemenkum Central Java -Competencia de la tarta de funcionarios funcionales

SEMARANG (Antara) – El Ministerio de Derecho (Kemenkum) de la región central de Java ha adaptado las competencias de los funcionarios funcionales a la competencia de las funciones transportadas.

La jefa del Centro de Evaluación de Competencia Legal de BPSDM, Eva Gantini, en Semarang, el lunes, dio comentarios sobre los resultados de la evaluación de la competencia. Según EVA, los resultados de la evaluación de la competencia son muy importantes porque esta será la base para promover al personal, tanto en puestos de llenado, desarrollo profesional, rotación y mutación.

Además, continuó, este resultado también fue tenido en cuenta por el jefe de la Oficina Regional para mapear el potencial de los empleados y ofrecer orientación, tutoría y capacitación técnica.

«Un líder conoce el potencial de cada empleado, el trabajo puede adaptarse a su capacidad para mejorar el rendimiento de la organización», dijo. Afirmó que RRHH es el activo más importante en la organización, de modo que el mapeo de potencial y las competencias de los empleados se vuelve muy importante.

Dijo que los beneficios de entregar esta retroalimentación incluyen ayudar a los participantes a comprender sus fortalezas y debilidades, alentar el auto -desarrollo, abrir un espacio de diálogo constructivo y ser un material para la consideración de BPSDM al diseñar un programa de capacitación adecuado.

«Los comentarios no son solo obligaciones formales, sino también un medio para desarrollar potencialmente, para fortalecer la competencia y preparar a los empleados para la promoción», dijo

Mientras que el jefe del Ministerio Regional Central de Java de Kum Heni Susila Wardoyo apreció las filas del BPSDM legal por posesión de la investigación de la evaluación de la competencia.

«Esta actividad es útil para mejorar el desempeño de los empleados y la productividad de la organización, identificando las fortalezas y debilidades de los empleados y dando comentarios relevantes para el auto -desarrollo», dijo.

Los participantes en la evaluación de la competencia en el Central Java Kemenkum consisten en 6 funciones funcionales de jóvenes expertos, el primer experto funcional, no menos de 17 personas, así como la funcional/ implementación general de no menos de 37 personas.