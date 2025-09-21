Kemenkum Central Java apoya este Porseni-Pipat

KLATEN (Antara) – La Oficina Regional del Ministerio de Derecho en Java Central apoya la animada Semana de los Deportes y las Artes (Porseni) de la Asociación de Nociosos Indonesios (INSA) y la Asociación de Tierras Hechas a los funcionarios (IPPAT) de la Gestión Regional Central de Java como foro y familia.

A la actividad celebrada en Gor Titlena Klaten, Java Central, asistieron las filas de estas elecciones regionales e ippat de Java Central, la Pengda en Java Central, Ippda Ippat en Java Central, así como notarios y PPAT de diferentes regiones.

Presente para animar el evento, el jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho de Java Central, Heni Susila Wardoy, acompañado por el jefe de la División de Servicios Legales de Tjasdirin, así como el jefe de la Deni Kristiawan de los Servicios de Administración Legal General (AHU).

También estaba presente el jefe de la Oficina Regional Central de Java BPN representada por el Jefe de la Oficina de Tierras de Klaten Regency, así como este Consejo de Gestión e IPPAT en Java Central.

En sus comentarios, el jefe de la oficina regional de Java Central Kemenkum enfatizó que Porseni no solo era una competencia, sino también un foro para fortalecer la solidaridad, la deportividad y la amistad entre el notario y el PPAT.

«Este espíritu de solidaridad es una energía positiva para nuestra profesión para mantener la integridad, la profesionalidad y los servicios legales para la comunidad», dijo.

La serie de actividades comenzó con el canto del himno nacional de Indonesia Raya, este himno y ppat -hymne. El ambiente es más animado con la gimnasia compartida, así como varios concursos de deportes y arte, que van desde las exhibiciones de danza, el fútbol sala, el remolcador, el bádminton, hasta el tenis de mesa.

La alegría y la solidaridad parecían tan fuertes en cada rama disputada. El Porseni de este año también es un impulso importante para promover la familia, desarrollar potencial y mantener la cohesión en el entorno organizacional profesional.

El evento se cerró con el anuncio del ganador de la competencia, una sesión de fotos grupal, así como con la esperanza de que el espíritu de deportividad y solidaridad tenga lugar en los próximos años.