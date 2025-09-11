Kemenkum Central Java alienta a las MIPYME a aumentar la competitividad a través de la protección de la marca

Purworejo (Antara) – Jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho (Kemenkum) de Java Central Heni Susila Wardoy alentó a Micro Small and Medium Enterprises (MIPYME) a ​​aumentar la competitividad a través de la protección de la marca.

Heni Susila Wardoyo en Purworejo dijo el jueves que esta actividad fue uno de los verdaderos esfuerzos de la Java Kemenkum central, ofreció la protección de la propiedad intelectual.

«Se espera que esta capacitación se concentre a las MIPYME no solo en la producción, sino también en la protección y el desarrollo de una marca sostenible», dijo.

Espera que las MIPYME en Purworejo Regency puedan crecer como empresarios que no solo son difíciles en el mercado local, sino que también pueden competir con una fuerte identidad de marca a nivel mundial y poder hacer crecer la economía.

La actividad asistió 100 PYME en Purworejo Regency, jefe de la Oficina de Comercio de Regencia de Purworejo, enfatizó que los factores de MIPYME deberían aumentar la alfabetización de marcas, para que los productos locales tengan competitividad en los mercados nacionales e internacionales.

El jefe de la Oficina de Servicios de Propiedad Intelectual de la Oficina Regional de Java Central, Agustinus Yosi Sceyawan, dijo que la marca no solo era un nombre o logotipo, sino una importante activa que pudo generar confianza del consumidor, diferenciación y abrir un mercado amplio.

«Los pasos estratégicos en el registro de la marca, que comienzan en la preparación de documentos, la selección correcta de la clase de marca, al proceso de protección legal post-registrado, es importante», dijo.

Los participantes también reciben ayuda con respecto a las prácticas de marca, estrategias para mantener la consistencia de la marca, así como cómo pueden prevenir disputas legales que las MIPYME que a menudo son experimentadas por las MIPYME experimentan porque no entienden la importancia de los derechos de la marca.