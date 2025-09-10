Kemenkum Central Java admite el registro de la marca Bang Napi Coffee

SEMARANG (Antara) – El Ministerio de Derecho (Kemenkum) de Java Central apoya el registro de la marca colectiva Napi Bang Coffee desarrollada en la Plantangan Plantangan Kendal Pemantung Pemanungan Kppdk

El analista de propiedad intelectual de la Java Central Kemenkum Tri Junhanto en Semarang dijo el miércoles que se alentó a los actores comerciales a registrar sus marcas comerciales para proteger contra los derechos de propiedad intelectual.

«Esperemos que el café Bang Napi pueda ser un símbolo de identidad, mientras que se abre una oportunidad de mercado más amplia, además de aumentar el empoderamiento de los ciudadanos promovidos a través de productos de calidad que son competitivos», dijo.

Según él, la gerencia de este permiso de marca colectiva se llevó a cabo con representantes del Kendal Plantungan Pemanungan Pemanungan Lapas.

Dijo que el producto de café desarrollado era una especie de café Arábica que tenía un potencial de mercado prometedor.

Según él, uno de los desafíos más importantes fue el proceso de secar los granos de café debido a las altas lluvias en la región de Plantungan.

Antes de que pise el registro colectivo de la marca, dijo, el gerente primero debe ocuparse de la certificación Halal como una forma de garantía de calidad y confianza del consumidor.

La ministerio central de Java de Kum, continuó, dio instrucciones y explicaciones sobre documentos que tenían que estar preparados, como el logotipo de la marca, el escaneo de la firma del solicitante o líder del grupo, una carta de recomendación del servicio que eclipsó el MSME, los datos de KTP.

