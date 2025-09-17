Kemenkum: 72 agencias en Java central están integradas

SEMARANG (Antara) – La Oficina Regional de Emergencia Legal de Java Central (Kemenkum) ha registrado no menos de 72 agencias en diferentes regiones en esta provincia en la Red de Documentación e Información Legal (JDIH).

«Mientras que de 30 universidades en Java Central, solo hay cuatro conectados», dijo el jefe de la División de Legislación y Desarrollo Legal (P3H) del Ministerio de Derecho de Java Central.

Dijo que en su conjunto, el número de miembros de JDIH en el centro de Java era de 102 agencias.

Según él, JDIH no es solo una obligación administrativa, sino un mandato importante del número de regulación presidencial 33 de 2012 con respecto a la red de red e información legal nacional.

Explicó que la gestión de la documentación y la información legal que fue completa, precisa, fácil y rápida, debe pasar por cooperación integrada e integrada.

«El gran JDIH solo se puede realizar si todos los miembros están conectados en un sistema nacional. De esta manera, JDIH no solo respalda la regulación de las regulaciones, sino que también ofrece certeza legal que la comunidad necesita», dijo.

Dijo que la Oficina Regional de Java Central Kemenkum, junto con el gobierno provincial de Java Central, tenía el mandato de ofrecer la orientación y el desarrollo de JDIH en su región.

El coaching, dijo, incluía aspectos de la organización, recursos humanos, una colección de documentos legales, gestión técnica, infraestructura y el uso de la tecnología de la información y la comunicación (TIC).

También enfatizó la importancia del JDIH integrado en respuesta a los desafíos de las regulaciones que aún se superponen.

«La calidad de JDIH podrá responder a los desafíos del crecimiento económico nacional que a menudo se ve afectados por reglas inconsistentes, burocracia larga e incertidumbre legal», dijo.

