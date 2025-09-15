Kemenkopolhukam recuerda la neutralidad de ASN – Antara News Central Java

SEMARANG (Antara) – Ministro de Legal, Derechos Humanos, Inmigración y Correcciones de la República de la República de Indonesia, Otto Hasibuan, al frente de la apelación conjunta, seguido de los funcionarios y empleados, tanto directa como virtualmente, el jueves (11/9), que fue el número de ASN de ASN de la neutalidad de ASN de la neutalidad de ASN de ASN de la neutalidad de ASN de ASN de ASN de ASN. Asy Consejo.

«La neutralidad no es solo un eslogan, sino la base que garantiza que los servicios públicos funcionen de manera justa, profesional y con integridad», dijo.

Otto enfatizó el incidente de demostración 25-31 de agosto de 2025 en el que estaban involucrados varios elementos de la sociedad. Según él, la democracia en Indonesia está realmente viva y dinámica, pero ASN no debe ser encarcelada en la polarización política. Hay tres cosas importantes que se enfatizan: neutrales en actitudes y acciones, neutrales en los servicios públicos y neutral en la toma de decisiones burocráticas.

Además, también se le pidió a ASN que mantuviera la integridad digital en medio del flujo de información rápida. «Cada carga, comentarios, incluso la voluntad de personas como ASN puede ser interpretada por el público como la actitud oficial de la institución. Por eso ASN debe ser inteligente y sabio en las redes sociales», dijo.

Wamenko también recordó la importancia de la sinergia entre las agencias para enfrentar desafíos burocráticos cada vez más complejos. La colaboración entre el Ministerio de Derechos, los Derechos Humanos, la Inmigración y Correccional es la clave, por lo que la burocracia es efectiva, adaptativa y capaz de responder a las necesidades de la comunidad con soluciones reales.

«La neutralidad es un honor. Con neutral mantenemos la credibilidad de la burocracia, protegemos la democracia y aseguramos que la ley se mantenga y los servicios públicos se vuelvan razonables», dijo.

El jefe de la Oficina Regional de Java Central Kemenkum Heni Susila Wardoyo enfatizó que su personal era neutral al proporcionar servicios públicos a la comunidad.

«La oficina regional de Java Kemenkum central se centró en los esfuerzos para ofrecer a la comunidad el mejor servicio, creamos innovaciones para ofrecer conveniencia en los servicios públicos», dijo.

Esta apelación conjunta concluyó con una invitación para continuar manteniendo la disciplina, la profesionalidad y la integridad de ASN como un pilar sólido de la aplicación de la ley, respeto por los derechos humanos y los servicios públicos transparentes y responsables.