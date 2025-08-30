Kelurahan Mintaragen posee Mintaragen Culture Carnival 2025

Tegal (Antara) – Village de Mintaragen, para conmemorar el 80 aniversario de la República de Indonesia, Mintaragen Culture Carnival 2025 sostuvo el tema «creciendo y desarrollando en diversidad».

Esta actividad fue oficialmente inaugurada por el alcalde de Tegal, Dedy Yon Supriyono en el patio de la oficina de Mintaragen Village, el distrito de Tegal Timur, la ciudad de Tegal, jueves (28-8-2025) Noche.

De apertura de ciclismo werd ook bijgewoond de la región secretaris van tegal ciudad, agus dwi sulistyantono, voorzitter van het tegal ciudad armonía armonía foro (fkub), tegal subdistrito de timur, forkopimcam timur tegal, lurahs en el distrito de timur timur, líder de la comunidad, rw-voorzitter en rw-veget RW-Voorzitter en RW Presidente y presidente de RW y presidente de RW y presidente de RW y presidente de RW y presidente de RW y presidente de RW y RW en Mintaragen Dorp.

Mintaragen Culture Carnival 2025 fue héroe desde el jueves (8/28/2025) hasta el domingo (8/31/2025) presentando diversas actividades como orquestación cultural, gimnasia de los niños indonesios saludables, festivales de entrega de Delaraoke55, festival de control de salud libre, jardín de niños y para colorear elemental y su pico de cultivo carnival 2025.

Además, también hubo diferentes tipos de tribunas de MIPYME a lo largo de la carretera Halmahera durante la actividad frente a la oficina de la aldea de Mintaragen.

El jefe de la aldea urbana de Mintaragen, Imron Rosyadi, expresó su gratitud por la presencia del alcalde de Tegal, según él, era un honor para los residentes de la aldea de Mintaragen.

También reveló que esta noche fue el comienzo de diferentes tipos de actividades que se prepararon.

«Mintaragen está lleno de cultura de diversidad y trabajamos desde recursos humanos, cultura, diferencias étnicas, religión y razas», dijo.

El jefe del subdistrito de Tegal Timur, a’at Hartono, también apreció la comunidad de Mintaragen que había vivido el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia con una variedad de actividades extraordinarias.

«El punto es todo, de la comunidad, por parte de la comunidad, para la comunidad, más tarde terminaremos con un desfile muy animado, con una larga tropa, con una variedad de actuaciones de cada RW que mostrará una variedad de diversidad de literatura cultural del archipiélago y las características de cada uno mostrarán cada una», dijo.

Mientras tanto, el alcalde de Tegal, Dedy yon Supriyono, en nombre de la personal, la familia, el gobierno y la gente de la ciudad de Tegal expresó su mayor agradecimiento y aprecio por la aldea de Mintaragen y todo el Comité de Iniciativas Extraordinarias.

«Actividades como estas están de acuerdo con la visión y la misión del alcalde de Tegal, incluidas las actuaciones artísticas y culturales, mantenemos eventos, mantenemos entretenimiento para mantener nuestro arte cultural y entretener a la comunidad», dijo Dedy Yon.

El alcalde espera que las actividades puedan ser emuladas por otras lUrashs. Es por eso que el alcalde de Lurah pide asistir al evento máximo del carnaval de la cultura de Mintaragen, el carnaval cultural que se llevará a cabo el domingo (31/31/2025).