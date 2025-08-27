Kelurahan en Magelang no conoce la práctica ilegal de los veterinarios en su área

Magelang (Antara) – El gobierno de la aldea de Potrobangsan, el distrito de Noord -Magelang, la ciudad de Magelang, dijo que no conocía la práctica del tratamiento ilegal por los veterinarios como desmantelados por la Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas (BPOM) en relación con la circulación de productos secretomales ilegales.

«Hasta donde yo sé, un Potrobangsan que se convierte en jefe de la aldea, de hecho, hay un problema práctico de un médico yd, no hay quejas de los residentes prácticos de todos modos», dijo el miércoles Potrobangan Urban Village Yani Budi P en Magelang, Java Central.

Debido a que las actividades en ese lugar no perturban a los vecinos, dijo, los Kelurahan, Babinsa y Bhabinkatibmas no fueron al lugar para preguntar esto.

«Tampoco sabemos lo que el médico es un especialista, porque no hay una guía de práctica, para que no haya informes de RT y RW», dijo.

También declaró que no sabía sobre las redadas de BPOM en ese lugar porque no había una notificación escrita o verbal para el gobierno de la aldea local.

«Es por eso que el Kelurahan en sí no sabe que hay un BPOM desde el medio hasta el lugar», dijo.

Tampoco sabe que las personas involucradas son un Potrobangan o un viaje en ese ascensor.

Trajo que la existencia de información antes del lugar era de hecho muchos invitados de grandes ciudades, como Surabaya, Yakarta y la posibilidad de Java fuera de Java, a ese lugar.

Los residentes locales, dijo, no sabían que el tratamiento del tratamiento en ese lugar era un médico general o veterinario porque no había señal de señal.

«Más tarde lo intento con Babinsa y Bhabinkamtibmas, así como RT y RW para ‘Ngarahke’ (confirmación) para la ubicación», dijo.

La Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas (BPOM) desmanteló la distribución de células o productos de madre ilegales en forma de veterinarios en el distrito de North Magelang, Ciudad de Magelang, Java Central.

Basado en la declaración de BPOM, el valor económico de los hallazgos logró RP230 mil millones. Este caso fue presentado para informes públicos sobre presuntas prácticas de tratamiento ilegal por veterinarios realizados en pacientes humanos.

La práctica de tratamiento utiliza productos secretomales ilegales que son inyectados intra -mususculares para pacientes, como en el brazo.

El jefe de BPOM Taruna Ikrar dijo que las instalaciones ilegales estaban en medio de un asentamiento y terapia densamente poblados o tratamiento de pacientes que generalmente eran personas.