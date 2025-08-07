Kek Tauropolis Title Run 2025 Certificación internacional

BATANG (Antara) – Zona Económica Especial (KEK) de Batang Regency, Central Java, abrió el registro de la competencia Marathon Industrolis Run 2025 con rutas certificadas internacionales.

Jefe de la División de Secretario Corporativo de la Zona Económica Especial Industrolis Batang Burhan Muntaki en Batang el jueves dijo que

La competencia de la maratón de la Industropolis está presente como una forma de sinergia real entre los sectores industrial y turístico.

«Industropolis dirigió 2025 no solo es una competencia de carrera, sino el impulso para demostrar que la zona económica especial Industrolis Batang es un área futura que une la industria, el turismo y un estilo de vida saludable», dijo.

Según él, a través de este evento deportivo turístico de «coraje para explorar», se espera que las personas puedan conocer el área industrial más cerca y explorar la belleza de la naturaleza.

Además, dijo, los participantes y la comunidad podrían sentir el espíritu de ejercicio y ser parte de la transformación de la voz como un destino turístico deportivo estándar internacional.

La carrera de maratón entró en una nueva fase con una certificación oficial de la Asociación de Maratones Internacionales y Races de Dristancia (AIM) para ser utilizadas como una de las actividades de funcionamiento más prestigiosas en el patrimonio industrial indonesio.

Dijo que las rutas certificadas internacionales y varias experiencias de carrera de AIM marcaron nuevos estándares en la competencia.

El registro de los participantes se abrirá a partir del 1 de septiembre de 2025 a las 19.00 WIB a través del sitio web oficial www.induschopolisrun.id, con el pago utilizando QRIS.

Según él, la ruta para la categoría de media maratón y 10k se ha medido para utilizar métodos oficiales que se reconocen internacionalmente.

«Además, el sistema de tiempo que recibe con la ayuda del chip de cronometraje con un registro de tiempo preciso puede usarse como condición para participar en otras competiciones importantes de clase mundial», dijo.

Según él, Industrolis Run 2025 ofrece rutas estériles de vehículos motorizados, contornos inclinados y aire frío del entorno de plantación de caucho que rodea el patrimonio industrial.

Además, dijo, el Racepad también cruzará varias vistas interesantes, como lagos con depósito de aguas ásperas, complejos industriales, a terminales multifuncionales que prometen experiencias exploratorias en áreas industriales modernas.

«Estamos dirigidos a Industrolis Run 2025 para participar por 2,525 participantes divididos en cuatro categorías, a saber, medio maratón (HM) de 300 participantes, 10k 700 participantes, 5k Fun Run (no competitivos) 1,025 participantes y la categoría de invitación de 500 participantes», dijo.