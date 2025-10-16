KEK Industrópolis Batang plantó 11.000 manglares para apoyar a Mageri Segoro

Batang (ANTARA) – La Zona Económica Especial Industrial (KEK) de Batang, Java Central, muestra su preocupación por la conservación del medio ambiente al plantar simultáneamente 11.000 plántulas de manglares en apoyo del Programa Mageri Segoro iniciado por el Gobierno Provincial de Java Central.

El jefe de la División de Secretaria Corporativa de KEK Industrópolis Batang, Burhan Murtaki en Batang, dijo el miércoles que el movimiento Mageri Segoro 2025 es una forma del compromiso de KEK Industrial de convertirse en un área industrial verde sostenible.

«Plantar no significa sólo cultivar árboles, sino también esperar un mejor medio ambiente», afirmó.

Este movimiento, iniciado por el Gobierno Provincial de Java Central, tiene como objetivo fortalecer la resiliencia de los ecosistemas costeros, prevenir el deterioro y mantener la sostenibilidad de las áreas marinas. Las actividades se llevaron a cabo simultáneamente en 107 aldeas, 54 subdistritos y 17 distritos/ciudades de Java Central.

La ubicación principal del evento se centra en Muara Kencana Beach y Kinasih Beach, Kendal Regency, pero también se llevará a cabo en la costa norte de Batang Industrial SEZ con la participación activa de varias partes en línea a través de zoom.

Esto no sólo es un símbolo de preocupación ambiental, sino que esta actividad también rompió el récord de MURI por el mayor número de plantaciones simultáneas de manglares en Indonesia.

A través de la colaboración con la División del Servicio Forestal (CDK) Región IV de la provincia de Java Central y el Servicio Ambiental de Batang Regency (DLH), KEK Industrópolis plantó 11.254 plántulas de árboles como parte del programa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la empresa.

Los tipos de árboles plantados incluyen Avicennia spp (api-api), Casuarina spp (ciprés de mar) y Callophylum inophyllum (nyamplung).

«Creemos que el desarrollo industrial avanzado debe ir de la mano con la conservación del medio ambiente. Las actividades de Mageri Segoro son una clara demostración de cooperación entre el gobierno, la industria y la sociedad para crear un futuro más verde y sostenible», afirmó.

A nivel local, la Región IV de CDK, junto con el Gobierno de la aldea de Ketanggan y el Grupo de agricultores forestales de Tamtama Tani, participaron en la plantación de pinos en la zona costera de KEK. Esta colaboración se considera un ejemplo de sinergia efectiva entre empresas, sociedad y gobierno en el fortalecimiento de la restauración ambiental costera.

«Gracias al apoyo a la RSE de Batang Industrópolis KEK, se puede llevar a cabo adecuadamente la plantación de 11.000 pinos en zonas costeras. Este es un paso importante para la sostenibilidad de los beneficios ambientales y el bienestar de la comunidad», dijo Kendal Regent Dyah Kartika.

Dijo que este movimiento no era sólo un símbolo sino un paso real contra el cambio climático.

«El movimiento Mageri Segoro es una manifestación concreta de nuestro compromiso de proteger la costa del desgaste y los efectos del cambio climático. Gracias a todo el gobierno, las empresas y la comunidad que han trabajado juntos para cultivar cultivos para el futuro», dijo.